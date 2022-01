Sabrina Salerno posta una foto dopo il vaccino, il web la massacra e lei dice …

0 SHARES Condividi Tweet

Sono molti gli italiani che ogni giorno scelgono di vaccinarsi contro il covid-19. E dallo scorso 8 gennaio 2022 è entrato in vigore anche l’obbligo vaccinale per gli over 50 e quindi per coloro che hanno già compiuto 50 anni e oltre. La testimonial degli over 50 è Sabrina Salerno che proprio di recente si è sottoposta alla terza dose del vaccino e ha condiviso un post sui social a seguito del quale ha anche ricevuto molte critiche ma anche molti complimenti.

Terza dose per Sabrina Salerno

Sabrina Salerno ha ricevuto la terza dose del vaccino anti-covid e poco dopo ha condiviso sui social una fotografia dal polo vaccinale di Villorba in cui si mostra con il braccio scoperto e il cerotto ancora attaccato. La celebre cantante proprio a proposito delle critiche ricevute ha risposto “Sì, in tanti mi hanno insultato, ma vaccinarsi è un dovere civico. Sono un convinto pro-vax perché non vedo soluzioni alternative per uscire dalla pandemia”.

Le parole della celebre cantante

Nel corso di una recente intervista la celebre cantante avrebbe rivelato di non aver riscontrato alcun sintomo in seguito alla terza dose e proprio a proposito degli insulti ricevuti sui social avrebbe risposto affermando che purtroppo viviamo in una situazione molto particolare in cui l’odio è protagonista. La cantante ha poi proseguito “Ma devo dire che anche la campagna terroristica non mi è piaciuta. In ogni caso, credo sia un dovere sociale. Per me è impensabile non avere il vaccino. Con il lavoro che faccio poi…”. La scelta di condividere sui social la fotografia direttamente dall’hub vaccinale Villorba è legata alla volontà di rendere chiaro a tutti i followers quella che è la sua posizione sui vaccini. E, ha poi precisato, “Lo considero anche un modo per diffondere il buon senso contro le posizioni pericolose”.

Le difficoltà sul lavoro

Tra le categorie maggiormente colpite dalla pandemia vi troviamo proprio i lavoratori dello spettacolo. Molti artisti infatti si sono trovati a dover fare i conti con questa brutta situazione e si sono visti cancellati molti dei loro impegni lavorativi. A tal proposito proprio Sabrina Salerno ha dichiarato “In due anni ho perso 300 date. Contratti firmati, lavori all’estero, tutti sospesi a causa della pandemia. Ripenso spesso a quando eravamo chiusi in casa durante il duro lockdown. Attendevamo tutti con impazienza il vaccino come una salvezza. Giusto a farlo perché dobbiamo cercare di uscire da una situazione che sta davvero alterando le nostre vite. Sono preoccupata”.