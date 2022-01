Simone Di Pasquale umilia Raimondo Todaro: “Il mio stile …”

0 SHARES Condividi Tweet

Si sta molto discutendo nelle ultime ore delle parole espresse dal coreografo Simone De Pasquale che a molti sono sembrate delle dure e chiare frecciatine rivolte ad un altro grande coreografo ovvero Raimondo Todaro. In realtà Di Pasquale non ha mai menzionato il professore di Amici ma nonostante ciò in tanti hanno pensato che il riferimento fosse piuttosto chiaro. Ma esattamente, quali sono state le parole pronunciate dal noto coreografo de Il Cantante Mascherato? E perché molti pensano siano rivolte a Todaro? Facciamo un po’ di chiarezza.

Le dure parole di Simone Di Pasquale

Simone Di Pasquale è stato sicuramente uno dei protagonisti dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle e di recente è tornato in televisione occupando il posto di coreografo nella trasmissione “Il Cantante Mascherato”. L’artista proprio di recente ha rilasciato una lunga intervista a Nuovo Tv nel corso della quale ha parlato del suo ritorno in televisione rivolgendo delle bellissime parole nei confronti di chi le ha permesso tutto questo ovvero la bravissima e amatissima conduttrice Rai Milly Carlucci. Nel corso dell’intervista Di Pasquale ha poi parlato di ciò che lo contraddistingue ovvero la serietà nei rapporti di lavoro e soprattutto la chiarezza.

Le parole di Simone Di Pasquale

“Chi se ne è andato prima di me, di certo lo ha fatto con modalità e obiettivi diversi dai miei”, queste di preciso le parole espresse dal coreografo che ha poi proseguito “Per quello che mi riguarda, ho sempre avuto un confronto diretto con Milly e la produzione, da quando ho sentito l’esigenza di cambiare percorso professionale. È il mio stile – la chiarezza – nei rapporti di lavoro”, sono state queste nello specifico le parole pronunciate da Di Pasquale.

Il presunto riferimento a Todaro

Anche se non direttamente ed esplicitamente nominato da Di Michele ecco che sono molti coloro che nelle sue parole hanno letto un chiaro riferimento al collega che proprio alcuni mesi fa ha scelto di lasciare Ballando con le Stelle e Milly Carlucci per entrare a far parte di una nuova grande famiglia ovvero quella di Amici di Maria De Filippi. Questa notizia ha fatto discutere fin da subito e nonostante siano trascorsi alcuni mesi ancora oggi se ne continua a parlare. Quello che adesso in molti si stanno domandando è se alle parole espresse da Di Pasquale l’amatissimo Raimondo Todaro, che ad Amici è riuscito a conquistare il cuore di tutti, deciderà di rispondere oppure no.