Luca Argentero, dopo l’intervista a Domenica In, Cristina Marino scrive un messaggio sui social

Domenica scorsa, nel salotto di Domenica In, Mara Venier ha intervistato Luca Argentero che stasera ripartirà su Rai uno con la nuova stagione di Doc – nelle tue mani che certamente terrà incollati davanti allo schermo milioni di telespettatori come è accaduto per la prima edizione. Le aspettative sono tante e Luca Argentero ha ammesso di essere molto emozionato e di temere di tradire la fiducia ma i fans della serie sono convinti che sarà l’ennesimo successo di un attore che da quando ha iniziato la sua carriera sui set non ha mai sbagliato un colpo.

Luca Argentero e la sua dichiarazione d’amore per la moglie Cristiana Marino

Domenica scorsa, nel salotto di Mara Venier, Luca Argentero si è fatto intervistare e, tra le tante cose che ha detto sulla sua vita e sulla sua carriera, più di qualunque altra cosa hanno colpito le parole che ha dedicato alla moglie. Argentero ha detto: “Nulla sarebbe così speciale se non fosse per quella ragazza speciale che è Cristina”.

E poi: “È una donna incredibile e speciale che si prende cura di me e di noi. Nulla sarebbe così perfetto se non fosse per lei. È la donna più bella che io abbia mai visto, un vulcano, è intraprendente, è imprenditrice, una grande lavoratrice. Si prende cura di noi in ogni modo possibile che a nessuno verrebbe in mente. Ti porta ad essere la migliore versione di te stesso per starle accanto nel modo giusto”.

La moglie di Luca Argentero, suo social ha commentato le parole che il marito le ha dedicato

La moglie di Luca Argentero, Cristina Marino, sui social ha commentato le parole che il marito le ha dedicato facendo una storie Instagram: “Le parole che seguono questo video mi hanno emozionata molto. Sono felice, innamorata e grata“.

Cristina Marino e Luca Argentero si sono sposati sette mesi fa a Città della Pieve e lei del suo matrimonio, qualche tempo fa ha detto: “Ho immaginato molte volte questo giorno, sognavo una vera festa d’amore e, neanche nei sogni più belli, l’ho immaginata così”.

Invece, della loro bambina il bell’attore torinese ha detto: “Ognuno vede il proprio figlio come una creatura migliore – ma lei è davvero simpatica, ride e sorride tutto il giorno. Forse perché noi facciamo lo stesso con lei”.

E poi ha concluso: “Visto che passiamo il giorno a guardare un mondo che non sappiamo più riconoscere e non sappiamo che mondo la attende, quello che so è che oggi voglio offrirle le giornate più belle che voglio. Poi il futuro è nelle sue mani“.