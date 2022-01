Aldo Montano al veleno contro Alex Belli: “Direi che …”

0 SHARES Condividi Tweet

Aldo Montano, che ha partecipato a questa edizione de Il grande fratello vip, all’interno della casa non andava affatto daccordo con Alex Belli e i due, in un’occasione, sono quasi arrivati alle mani. Da quel momento è calato il gelo e il rapporto è stato tesissimo. Anche ora che il grandissimo sportivo è fuori dalla casa, non si risparmia, ogni volta che c’è l’occasione, di lanciare delle frecciatine al veleno alla volta dell’attore di Cento vetrine. Vediamo cosa ha detto.

Aldo Montano lancia una frecciata velenosa ad Alex Belli

Aldo Montano e Alex Belli, all’inizio della loro avventura all’interno della casa, sembra avessero instaurato un bel rapporto di amicizia ma poi le cose sono radicalmente cambiate e i due hanno litigato con dei modi molto accesi.

Dopo quel momento il loro rapporto si è irrimediabilmente rovinato e non sono stati in grado, nè hanno voluto, più ricucirlo.

Aldo Montano, in una recente intervista rilasciata al settimanale Chi ha risposto, in riferimento alla domanda che gli ha posto il giornalista se mai ritornerà ad essere amico di Alex Belli: “Direi che per come stavano andando le cose con lui lo scontro era inevitabile. Con lui è tutto troppo pittoresco. Le sue reazioni sono sempre troppo plateali. La delusione ti fa rompere quella fiducia che si era instaurata all’inizio, quindi basta. Non torneremo amici. Ma tranquilli che non muore mica il mondo”.

E poi Montano ha voluto anche precisare: “Le amicizie vere che ho creato sono altre. Sicuramente fuori ritroverò Manuel Bortuzzo, ma anche Gianmaria. A parte loro mi incuriosisce tanto Barù. Ammetto che mi piace molto. Penso sia ironico. Mi piace tanto come parla, è tagliente ma mai volgare. Spero in studio di farci due chiacchiere”.

Quindi per lo schernitore il rapporto con Alex Belli è compromesso senza possibilità che ci possano essere delle aperture neppure in futuro. La delusione che ha provato è tale che ha deciso di prendere le distanze e di mantenerle.

Aldo Montano manda un messaggio a Gianmaria

Aldo Montano, che tiene molto al suo rapporto con Gianmaria, ha voluto mandargli un messaggio dopo che lo ha visto un pò giù di corda e così ha scritto questo tweet: “Giammy tu solo sai quanto vali, guarda avanti, cammina come stai facendo sempre a testa alta, hai messo sempre il cuore in tutto ciò che hai fatto ed io sarò sempre dalla tua parte con il cuore“.