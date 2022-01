Flora Canto ed Enrico Brignano presto sposi ma lei dice “Bisogna ancora …”

0 SHARES Condividi Tweet

Flora Canto la conosciamo tutti per essere una nota showgirl ed ex tronista di Uomini e Donne, nonchè la compagna di Enrico Brignano. I due stanno insieme da diversi anni, circa dieci e sono diventati genitori di due bambini. Ad ogni modo, da molto tempo si parla di matrimonio tra i due e sembra che finalmente sia arrivato il grande momento. In questi giorni è stata proprio lei, Flora a parlare e raccontare quelli che sono i progetti di coppia futuri. Ma cosa ha dichiarato l’ex tronista?

Flora Canto ed Enrico Brignano presto sposi

Flora Canto in questi giorni ha svelato come sarà il suo tanto atteso matrimonio con il compagno Enrico Brignano, con il quale sta insieme da oltre 10 anni. Il noto comico sembra che in diverse occasioni abbia già parlato di matrimonio, anche se in un certo senso ha sempre fatto intendere di essere contrario. Poi a sorpresa, lo scorso mese di settembre sarebbe arrivata la proposta di matrimonio direttamente all’Arena di Verona e così tutti i fan si sono scatenati, chiedendo a quando fosse il lieto evento. Dopo diversi anni di convivenza e dopo due bambini, è finalmente arrivata questa proposta. In realtà, sembra che Enrico avesse promesso alla sua compagna che dopo la nascita del secondo figlio sarebbero arrivate le nozze e così è stato.

Le emozioni della proposta di matrimonio all’Arena di Verona

“Mi commuove ancora, non sapevo niente. Quella sera dovevamo portare in scena una parodia di Romeo e Giulietta, poi per una serie di inconvenienti non l’abbiamo fatta. Io ero seduta in prima fila con un’amica, quando ha iniziato a cantare sulle note della canzone di Jovanotti e a venire verso di me, ho pensato: ‘Che carino, vuole dedicarmi la canzone’, poi però è iniziata la tachicardia e ho capito tutto…”. Queste le parole di Flora, raccontando le emozioni vissute quella sera, quando ha ricevuto la proposta di matrimonio. A quanto pare le nozze sono state già fissate ed il matrimonio tra Flora ed Enrico avverrà il prossimo mese di luglio. I preparativi delle nozze sarebbero già in corso e Flora avrebbe già deciso quasi tutto. Non so se ci sposeremo, bisogna arrivarci a luglio con la pandemia e tutto quel che sta succedendo”. Questo quanto dichiarato dalla 38enne, nel corso di un’intervista che ha rilasciato a Serena Bortone, nel corso di una puntata di Oggi è un altro giorno.

Preparativi in corso, tutto pronto per le nozze a luglio

“Sono in ritardo con l’organizzazione, non ho ancora fatto gli inviti e non ho ancora scelto l’abito, ma la location sarà sul mare”. Questo ancora quanto dichiarato dalla Canto, che ovviamente non ha svelato dove si svolgerà la cerimonia. “Non si può ancora dire dove sarà il matrimonio, ma sarà sul mare, faremo tutto lì, nostra figlia Martina porterà le fedi, sarà una cerimonia all’americana”, ha aggiunto ancora la compagna di Brignano. Nel corso di questa recente intervista, sembra che Flora abbia voluto ricordare anche il momento in cui ha conosciuto il suo compagno e come lo ha conquistato.