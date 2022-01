Non è l’Arena, Povia fuori di sè lascia lo studio e …

0 SHARES Condividi Tweet

Nei mesi scorsi il noto cantante Povia è stato al centro di una polemica riguardo la questione vaccini e Covid. All’epoca, il professor Nino Cartabellotta, ovvero il Presidente della Fondazione Gimbe, pare che lo avesse preso di mira, citando tra l’altro anche un testo molto popolare, cantato e interpretato proprio dallo stesso Povia. Sembra che in questi giorni Povia sia tornato a far parlare di se, sempre per le stesse motivazioni. Non è di certo un mistero che Povia sia un no vax convinto e nei giorni scorsi è stato ospite di Massimo Giletti a Non è l’Arena. Ad ogni modo, nel corso della sua ospitata, sembra che il cantante che circa un mese fa è risultato positivo al COvid, abbia espresso il suo parere anche sul tema vaccini. Ma cosa ha dichiarato?

Povia ospite a Non è l’Arena nel salotto di Massimo Giletti

Povia nei giorni scorsi è stato ospite del programma televisivo Non è l’Arena e sembra proprio che abbia ancora una volta espresso il suo pensiero riguardo la questione Covid e vaccini. Povia si è definito così No covid vax e pare che si sia lasciato andare ad un commento al veleno, dopo aver ascoltato la canzone dello spot pro vax presentata da Matteo Massetti, Fabrizio Pregliasco e Andrea Crisanti.

Il commento al veleno contro Bassetti e altri medici, poi lascia lo studio

“Tra le ragioni per cui provo terrore a farmi questo vaccino qua, che continuate a dire che è l’unica via, ci sono anche questi atteggiamenti dei medici. Non è per sdrammatizzare, questo drammatizza perché il medico perde credibilità“. Queste le parole di Povia il quale poi ha continuato con il suo sarcasmo. “Non mi sorprenderebbe se li vedessi al Festival di Sanremo con il nastro verde, perché sarà un Sanremo green, e loro cantassero ‘Si può daaar…’, ciao Massimo me ne vado“. Queste ancora le parole del cantante lombardo, il quale improvvisamente si sarebbe alzato dal suo sgabello lasciando lo studio, lasciando tutti senza parole, in primis Massimo Giletti.

Povia abbandona lo studio, Cartabellotta rifiuta l’invito

Proprio il conduttore sembra che avesse organizzato un confronto tra il cantante e Cartabellotta, proprio dopo quanto accaduto nelle scorse settimane. Povia avrebbe accettato l’invito, mentre Cartabellotta avrebbe rifiutato il confronto. “Mi ha detto: cosa vengo a fare, Povia ha una posizione e non riesco a cambiarlo”, questo quanto rivelato da Massimo Giletti.