Tv Talk, Massimo Bernardini diretto con Alfonso Signorini: “Lui è sempre …”

Il Grande Fratello Vip è una delle trasmissioni più seguite della televisione ed è proprio per tale motivo che nelle scorse ore il conduttore di Tv Talk ovvero Massimo Bernardini ha rivolto un particolare invito ad Alfonso Signorini. Ma esattamente di cosa stiamo parlando? Facciamo un po’ di chiarezza.

L’appello di Massimo Bernardini ad Alfonso Signorini

Massimo Bernardini è il conduttore di Tv Talk ovvero il celebre programma televisivo di Rai 3 in onda il fine settimana all’interno del quale vengono affrontati diversi argomenti. Nello specifico vengono commentati vari programmi televisivi e vengono intervistati di volta in volta diversi personaggi dello spettacolo e della televisione italiana. Oltre che personaggi legati al mondo della RAI la trasmissione condotta da Bernardini è solita ospitare anche personaggi che fanno parte della rete concorrente ovvero Mediaset. Ed infatti proprio nell’ultima puntata andata in onda i telespettatori hanno potuto assistere alla presenza all’interno dello studio di Nicola Savino. Ad un certo punto il conduttore ha rivolto un particolare invito ad un uomo dello spettacolo attualmente alla guida di uno dei programmi più seguiti e discussi. Stiamo nello specifico parlando di Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip.

Le parole di Bernardini

“Signorini vieni da noi a discuterne, vieni a Tv Talk”, queste le parole pronunciate dal conduttore Bernardini che ha poi proseguito “Noi insistiamo se volesse venire è sempre ben invitato”. Anche nel corso dell’ultima puntata trasmessa di Tv Talk si è parlato ancora una volta del Grande Fratello Vip, e nello specifico ad esprimersi è stata l’opinionista Beatrice Dondi la quale ha espresso il suo personale pensiero sul noto reality. La donna ha nello specifico rivelato che secondo lei in questa versione vip il programma ha perso quella che era la sua originaria funzione. Il Grande Fratello era infatti nato come un esperimento sociale ma secondo la Dondi ad oggi non sarebbe più così.

Gli sponsor minacciano di abbandonare il Grande Fratello?

Sempre all’interno di Tv Talk e sempre in riferimento al Grande Fratello Vip, è stato anche affrontato l’argomento relativo alla questione sponsor. Alcuni di questi sembrerebbero infatti aver minacciato di lasciare il programma. Ed è stato a tal proposito che Bernardini ha dichiarato “È interessante per una tv commerciale, è un bel problema se gli sponsor si dissociano ed anche un paradosso se alla fine sono loro i moralizzatori.” Come risponderà Alfonso Signorini a tali parole? Ma soprattutto il conduttore deciderà di accogliere l’invito del collega? Non ci rimane che attendere.