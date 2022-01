Pierpaolo Pretelli lascia tutti senza parole “Vorrei che …”

0 SHARES Condividi Tweet

Pierpaolo Pretelli lo conosciamo tutti per essere un ex gieffino ed anche il primo Velino della storia del noto TG satirico Striscia la Notizia. Lo scorso anno Pierpaolo ha preso parte al Grande Fratello vip ed è stata questa per lui un’avventura sicuramente molto importante. Non soltanto questo reality gli ha dato modo di poter trovare ed avere poi altre opportunità di lavoro ma, all’interno della casa più spiata d’Italia Pierpaolo ha trovato anche l’amore.

Pierpaolo Pretelli e la storia con Giulia Salemi nata al Grande Fratello vip

Pierpaolo ha conosciuto Giulia Salemi, la nota influencer, all’interno del reality e con lei ha intrecciato una relazione sentimentale che sembra andare a gonfie vele ormai da diversi mesi. I due sono molto innamorati e sono andati a convivere praticamente sin da subito. Hanno anche condiviso la loro quotidianità giorno dopo giorno sui social. Ad ogni modo, il 31enne nel corso di un’intervista rilasciata a Tv Talk in questi ultimi giorni pare abbia spiegato come effettivamente da adesso in poi per lui le cose saranno diverse.

L’ex gieffino e la drastica decisione presa in questi giorni

Pare che Pierpaolo abbia intenzione di cambiare il suo modo di vivere la sua quotidianità e la sua vita privata e soprattutto pare abbia voglia cambiare approccio con il mondo dei social. L’ex velino avrebbe risposto quindi ad alcune domande relative alla sua vita privata. Il giornalista pare abbia chiesto a Pierpaolo quanto comunque il successo ottenuto in quest’ultimo anno abbia influito anche sulla sua storia d’amore con Giulia Salemi. “Sto cercando una quadra, nel senso che vorrei che la vita privata diventasse sempre un po’ più privata. Per fare bene questo lavoro bisogna scindere bene la professione dalla vita privata. Ovviamente sto cercando di farlo, almeno io”. Queste le dichiarazioni di Pierpaolo. Ad ogni modo il conduttore di Tv Talk ovvero Sebastiano Pucciarelli sembra che dopo aver ascoltato le parole del suo ospite abbia aggiunto “Ma lei lo sa? No perché ho il sospetto…” In un primo momento l’ex velino avrebbe sorriso ma poi avrebbe continuato ad esprimere il suo pensiero. “Beh rispetto all’inizio, usciti dalla Casa, facevamo storie continue. Ora invece stiamo cercando di vivere di più la vita di coppia in maniera privata”.

La sua esperienza al Grande fratello vip

Nel corso di questa intervista poi Pierpaolo ha ripercorso un po’ quella che è stata la sua carriera dagli inizi fino ad oggi e si è soffermato soprattutto sul Grande Fratello vip. “A me il GF è servito tanto perché mi ha dato la possibilità di farmi conoscere innanzitutto a livello umano. Poi magari molte persone hanno pensato ‘Ok, può dare solo la parte umana’ e invece poi c’è stato Tale e Quale. È stata un’esperienza pazzesca. Ad oggi pensare di rimanere chiuso sei mesi in casa mi viene un attacco di claustrofobia”.