Ilary Blasi posta delle foto mentre si sottopone a dei trattamenti estetici e il web la massacra

Ilary Blasi è una delle donne più belle ed apprezzate della televisione italiana ma nonostante ciò nelle ultime ore è finita al centro di una grossa polemica. Per quale motivo? Tutto ha avuto inizio in seguito alla pubblicazione di un post da parte della giovane conduttrice. Un post a causa del quale è stata sommersa da critiche da parte dei followers.

Ilary Blasi al centro di numerose critiche

Sono molti i personaggi dello spettacolo che per apparire più belli e giovani scelgono di sottoporsi a dei trattamenti estetici. In alcuni casi però questi vengono considerati dal pubblico che li segue un po’ troppo eccessivi ed è per tale motivo che alcuni di questi personaggi si trovano poi coinvolti in una serie di critiche e polemiche. È questo il caso della presentatrice Ilary Blasi che proprio di recente ha condiviso sui social un post nel quale si mostra all’interno di un centro di bellezza intenta a sottoporsi ad alcuni trattamenti molto particolari ed anche un po’ dolorosi. Non tutti hanno apprezzato la scelta della moglie di Francesco Totti ed è per tale motivo che tanti dei followers che la seguono le hanno rivolto delle dure critiche.

Il post social della giovane conduttrice

Ilary Blasi si è sottoposta ad un piccolo intervento sia sul corpo sia sul volto e non ha avuto il timore di farlo vedere ai suoi followers. La conduttrice ha infatti condiviso su Instagram un post in cui si mostra all’interno di un centro estetico dove si è sottoposta al un trattamento molto particolare ovvero la carbossiterapia. Per chi non lo sapesse questo è un trattamento medico a cui molte persone scelgono di sottoporsi e che consiste esattamente nell’iniettare nel tessuto sottocutaneo oppure nel derma anidride carbonica in forma gassosa. Attraverso questo trattamento si ha la possibilità di agire su alcuni inestetismi come ad esempio la cellulite e le vene varicose. Oltre a questo la presentatrice sembrerebbe aver effettuato anche qualcosa al viso.

Il commento dei Followers

I followers della bella Ilary Blasi non sembrerebbero però aver accolto positivamente il post pubblicato dalla presentatrice e per tale motivo alcuni di questi le hanno rivolto delle dure critiche. Arrivando ad utilizzare in alcuni casi anche delle parole piuttosto pesanti. Secondo qualche utente il viso della Blasi sarebbe oggi un po’ troppo gonfio tanto da essere quasi pronto a scoppiare. La moglie del celebre ex calciatore e Capitano della Roma Francesco Totti si prepara intanto a tornare presto in televisione con la nuova edizione dell’Isola dei Famosi.