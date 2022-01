Verissimo, Simona Branchetti mette in ridicolo Alberto Matano: “Se non mi ha chiamato lui allora …”

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin è andata ospite Simona Branchetti che ha da poco terminato di condurre Pomeriggio 5 news al posto di Pomeriggio 5 da sempre condotto da Barbara D’Urso.

Ma la D’Urso, che si è presa una pausa nel periodo natalizio per trascorrere del tempo con la sua famiglia, da lunedì tornerà al timone della sua trasmissione. Silvia Toffanin ha così ospitato la giornalista, ex volto del Tg5, Simona Branchetti e, fra le tante domande che le ha posto, le ha chiesto anche spiegazioni sula lite con Alberto Matano e la Branchetti ha raccontato come si é evoluta la situazione e poi ha fatto una battuta su Alberto Matano prendendolo un po’ in giro anche se in toni affettuosi e simpatici. Vediamo cosa ha detto.

Alberto Matano ha accusato l’inviata della Branchetti di aver “scippato” un ospite a La vita in diretta

Dopo che nella puntata del 5 gennaio Alberto Matano aveva accusato l’inviata della Branchetti di aver scippato un ospite a La vita in diretta, la Branchetti aveva detto in un’intervista rilasciata a Fanpage: “ Mi è molto dispiaciuto lo sfogo in diretta di Alberto. C’è stima professionale reciproca, una simpatia personale. Quel giorno mi sono limitata a dare la linea alla mia inviata, Ilaria Dalle Palle, e dall’inquadratura mi risultava che ci fosse solo lei con Sebastiano Visintin. Non ho notato nulla di strano. Mi sono ritrovata a fine trasmissione, subissata di domande sui social. Non capivo cosa stesse accadendo. Sentir dire che l’ospite è stato scippato con quei toni e quei modi, mi è dispiaciuto. Matano aveva già avuto a disposizione Visintin per 20 minuti”.

Poi la Branchetti aveva fatto sapere che Matano l’aveva chiamata e le aveva detto “”Simona, guarda, io non mi sono mai permesso di chiamare alcun collega, lo faccio con te perché di te ho grande stima professionale, abbiamo lo stesso percorso, facciamo lo stesso mestiere. Volevo dirti che il mio sfogo non era diretto a te, ma alla tua inviata che è entrata nell’audio della mia. Potevano gestire la cosa diversamente”, salvo poi andare ospite e Tv Talk da Massimo Bernardini e dire che per lui non c’era nulla da chiarire.

Simona Branchetti prende in giro Alberto Matano: “Se non mi ha chiamato lui allora è stata la befana”

Ieri a Verissimo, Simona Branchetti a Silvia Toffanin che le ha chiesto spiegazioni sulla lite con Matano e, sopratutto se lui l’avesse chiamata sul serio, lei ha confermato di avere ricevuto la telefonata e ironicamente ha detto: “Allora chi mi ha chiamato: la Befana?”.

E poi: “Forse in quel momento gli girava così, gli rinnovo la mia stima. Per me è pace fatta”.