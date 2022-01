Verissimo: “Mossa furba”, il programma della Toffanin al centro delle critiche

0 SHARES Condividi Tweet

Continua a crescere sempre di più il successo per Verissimo ovvero il celebre programma televisivo Mediaset condotto da Silvia Toffanin in onda su Canale 5 il fine settimana. Diverse sono le novità legate a questa nuova edizione del programma e nello specifico oltre alla messa in onda di due puntate consecutive il sabato e la domenica anche l’introduzione di un nuovo spazio dedicato ad uno dei programmi più amati e seguiti del sabato sera ovvero C’è Posta Per Te. E proprio a proposito di quest’ultima novità si è espresso Giuseppe Candela ovvero il giornalista di Dagospia e del giornale Il Fatto Quotidiano. Ma, quali sono state le sue parole?

Interessanti novità nella nuova edizione di Verissimo

Verissimo è uno dei programmi più seguiti del fine settimana e quest’anno ha introdotto una novità davvero molto interessante per i telespettatori. Nello specifico stiamo parlando di uno spazio dedicato ad uno dei programmi più amati della De Filippi ovvero C’è posta per te. Tale novità prevede l’ospitata di alcuni vecchi protagonisti del programma con l’unica intenzione di sapere cosa sia successo nel tempo. Tante volte capita infatti che alcune storie colpiscano particolarmente i telespettatori i quali poi iniziano a porsi delle domande su cosa sia successo lontani dalle telecamere.

Le parole di Giuseppe Candela sul nuovo spazio a Verissimo

“Il post C’è posta è una mossa furba e interessante, considerando la distanza anche di mesi tra le registrazioni, uno spirito di ‘collaborazione’ e lancio tra i programmi della stessa rete tipica di Rai1”. Sono state queste nello specifico le parole pronunciate dal giornalista Giuseppe Candela il quale ha poi proseguito rivolgendo delle belle parole nei confronti di un noto conduttore Rai ovvero Marco Liorni.

Il pensiero su Marco Liorni e il suo programma ‘Italia Sì”

Se è vero che comunque Verissimo è uno dei programmi più seguiti del fine settimana oltre che uno dei programmi più amati di Mediaset ormai da molti anni è comunque pure vero che Marco Liorni con il suo programma “Italia Sì” riesce comunque ad avere ottimi ascolti. Liorni è infatti uno dei più apprezzati conduttori Rai e i telespettatori amano seguirlo oltre che per la sua bravura anche per la sensibilità e simpatia che lo contraddistinguono. È stato proprio a tal proposito che il giornalista Giuseppe Candela ha dichiarato “ItaliaSì non ha budget e non ha ospiti noti. Lavorano molto su scrittura e narrazione, cosa non semplice. E fa un buon lavoro ‘alternativo’ a Verissimo”.