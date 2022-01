Maria Monsè asfalta Carmen Russo: “Ho ritrovato il messaggio che mi ha inviato Enzo Paolo”

0 SHARES Condividi Tweet

Si continua a parlare del Grande Fratello vip sei visto che quest’anno all’interno della casa più spiata d’Italia sembra sia accaduto di tutto. Tante le storie che si sono intrecciate e le dinamiche che si sono venute a creare e tante anche le polemiche. Nel corso dell’ultima puntata andata in onda lo scorso venerdì 14 gennaio 2022, sembra che sia stata eliminata dal gioco Carmen Russo, una showgirl e ballerina che sicuramente all’interno di questo reality è stata una delle protagoniste principali. Ebbene, sembra che nel momento in cui Carmen ha fatto il suo ingresso in studio, ha ricevuto un grande affetto arrivato da parte del pubblico presente e di tanti altri ex concorrenti. Tutti si sono alzati in piedi per applaudire. Chi invece non si è alzata e non ha perso occasione per attaccare Carmen Russo è stata proprio lei, Maria Monsè. Ma per quale motivo?

Carmen Russo eliminata dal Grande fratello vip, grande accoglienza in studio

Come abbiamo già avuto modo di vedere, Carmen Russo è stata eliminata dal Reality lo scorso venerdì 14 gennaio 2022. La ballerina ha fatto il suo ingresso trionfale all’interno dello studio ed è stata accolta con grandi applausi e grande felicità da parte di tutti. Una delle ex concorrenti che invece non si è alzata e soprattutto ha colto l’occasione per scagliarsi contro Carmen Russo è stata Maria Monsè. Ad un certo punto infatti, Alfonso Signorini dopo essere stato avvisato dagli autori, pare abbia interpellato l’ex gieffina ed abbia chiesto per quale motivo ce l’avesse tanto con Carmen.

Maria Monsè non si alza in piedi e Alfonso Signorini chiede spiegazioni

“Quelle vipere dei miei autori mi stanno dicendo che Maria Monsè non si è alzata in piedi, è stata l’unica a non farlo”. Queste le parole di Alfonso, rivolgendosi proprio all’ex gieffina. A quel punto, però, Carmen avrebbe detto “Eh ava beh, vorrà dire che l’inviterò alla comunione di Maria”. Per chi non lo sapesse, le due si erano scontrate nelle scorse puntate per via di un invito fatto o non fatto da parte di Enzo Paolo Turchi alla stessa Maria, in occasione della festa di matrimonio con Carmen. La Monsè avrebbe riferito di essere stata invitata da Enzo Paolo, mentre per Carmen in realtà Maria pare si sia autoinvitata alle nozze.

Autoinvito alle nozze di Carmen? Maria Monsè sbugiarda l’ex gieffina

“Maria Monsè mi ha chiamato due giorni prima per dirmi ‘Carmen, posso venire al tuo matrimonio?‘ ed io le ho risposto ‘Ma vieni pure‘, c’era molta gente”. Queste le parole di Carmen. Interpellata da Alfonso, che ha chiesto a Maria il motivo per cui non si fosse alzata, sembra che Maria abbia dato la sua spiegazione. “Non mi sono alzata perché le bugie hanno le gambe corte cara mia, ho ritrovato il messaggio che mi ha inviato Enzo Paolo. Hai cercato di farmi passare per imbucata, ma tu sei una bugiarda cara mia. C’hai provato, ma ti è andata male”. Queste ancora le parole di Monsè.