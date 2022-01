Citofonare Rai 2: Arisa chiede scusa a Simona Ventura e poi scoppia a piangere

0 SHARES Condividi Tweet

Arisa in questi giorni si è detta piuttosto pentita per aver dato della “Falsa” a Simona Ventura. Tra le due, pare che durante l’esperienza che hanno condiviso ad X factor, ad un certo punto sia accaduto qualcosa che molto probabilmente la cantante non ha dimenticato. Le due avevano avuto un battibecco ad X Factor, tanto che ad un certo punto, la cantante pare avesse dato della falsa alla conduttrice, sbattendo anche i pugni sul tavolo. Un momento che sicuramente non è passato inosservato ai tantissimi telespettatori e presenti in studio, oltre che alle dirette interessate. Adesso, a distanza di un pò di tempo, sembra che Arisa abbia voluto dire la sua al riguardo, facendo un passo indietro. Ma cosa ha dichiarato nello specifico la cantante?

Arisa chiede scusa a Simona Ventura per averle dato della falsa

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra proprio che la cantante a distanza di tempo abbia voluto scusarsi con la conduttrice. Nel corso di un’intervista rilasciata a Citofonare Rai 2, sembra che la cantante abbia colto l’occasione per scusarsi con la Ventura, anche lei presente in studio. La conduttrice pare che abbia ascoltato con piacere le parole della cantante, facendole anche un sorriso. Insomma, pare che la situazione non fosse poi così tesa e pare non ci fosse proprio dell’astio tra le due donne. Arisa però ha voluto ancora una volta scusarsi e dimostrare a Simona di avere tanta stima nei suoi confronti.

Le parole di stima nei confronti della conduttrice, l’intervento di Arisa

“Io già ti chiesi scusa all’epoca ed ero molto giovane. Di questa cosa qui mi sono tanto pentita negli anni”. Queste le parole di Arisa, aggiungendo anche di essersi resa conto nel tempo che in fondo di falso in Simona non c’è proprio nulla. Le due donne hanno così poi spiegato alla Perego, l’altra conduttrice del programma, quanto accaduto anni fa.“Lo giuro, ormai ho 39 anni, che ho conosciuto tante donne in televisione e così come tu dici che io sono una delle più belle voci, io ti dico che tu sei una delle donne più vere, che si sono sacrificate di più, più serie. Non ti ho mai sentito parlare male di nessuno, anzi non ti ho mai sorpresa a essere poco leale nei confronti di un’altra donna o di una collega o di un’altra persona, quindi ancora adesso ti chiedo scusa e ti dico che ti voglio tanto bene”. Queste ancora le parole di Arisa che poi è corsa ad abbracciare Simona.

La cantante parla di Vito Coppola, ma poi non trattiene le lacrime

​Inevitabilmente poi, la cantante non ha potuto non parlare di Vito Coppola, ovvero il maestro di ballo con il quale ha fatto coppia a Ballando con le stelle.“Vito è stato importantissimo perché mi ha dato una motivazione che non avrei trovato probabilmente con un’altra persona. Avevamo tanti tratti in comune, soprattutto ha una purezza e un modo di porsi che è eccezionale. Lui è un insegnante pazzesco, lo è già ma col tempo riuscirà a imporsi come grande professionista anche in tv. Gli auguro di spaccare tutto”. Queste le parole di Arisa la quale sembra aver cambiato tono della voce parlando di Vito, con il quale non sembra che le cose fuori dal reality siano andate bene. Ad un certo punto, Arisa non avrebbe trattenuto le lacrime e chiesto un bicchiere d’acqua.