Delia Duran vuole confidarsi con Miriana che la ferma “Me lo racconti quando …”

Delia Duran è entrata nelle scorse ore all’interno della casa più spiata d’Italia ed è una concorrente ufficiale del Grande fratello vip. Sembra che il suo ingresso sia stato davvero scoppiettante e tante cose sono già successe. Sin da subito pare che la moglie di Alex Belli si sia legata ad una concorrente, ovvero Miriana Trevisan e sembra che siano già arrivate delle confidenze piuttosto importanti e per certi versi anche scioccanti. Ebbene, sembra proprio che in meno di 48 ore Delia abbia già dato scandalo all’interno della casa per via di alcune sue dichiarazioni. Ma cosa ha dichiarato nello specifico la modella?

Delia Duran entra nella casa del Grande Fratello vip e lega subito con Miriana Trevisan

Delia Duran in questi giorni si è tanto legata a Mirian Trevisan e pare che già nel corso della notte, la moglie di Alex Belli abbia confidato il fatto che Alex e Soleil in casa avrebbero avuto momenti di intimità, sotto le coperte. Ad ogni modo, di questo Delia ne avrebbe parlato anche successivamente, raccontando di essere stata tanto male per via del comportamento di Soleil e del marito.

La confessione sul tradimento del marito Alex Belli

“Non sono stata bene fuori. Io non sono come quella che mi hanno descritto e voglio raccontare chi sono. Ho il diritto di dire chi sono davvero. Anche perché sono passata come una donna che non sono, una cornuta, che si fa manipolare, che non ha rispetto per sé stessa e dignità. Basta, non è così, è sbagliato dipingermi così. Nell’amore ci sono alti e bassi e bisogna capire. Ci sono dei dubbi che vengono dal dolore e dal tradimento. Perché io sono stata tradita, ho subito un tradimento non soltanto fisico, ma verbale”. Queste le parole di Delia, confidandosi con Miriana e dicendole di avere un peso che porta con se da tanto tempo e che vorrebbe togliersi.

“Ho un peso che porto da tanto”, le parole di Delia e la preoccupazione di Miriana

A quel punto Miriana piuttosto perplessa e preoccupata per cosa potesse confessare Delia, pare l’abbia invitata a fare attenzione .“Attenta, vuoi chiedere a loro se puoi farlo senza microfono? Magari fallo poi in privato, se non vuoi farlo in modo pubblico non lo fare“. Delia però non si sarebbe fermata e avrebbe fatto una rivelazione piuttosto importante che riguarda il compagno ed il desiderio di entrambi di diventare genitori. “Ho da dirti una cosa molto delicata. Tranquilla te lo faccio capire. Io sto cercando da tanto un figlio con lui. E come puoi ben vedere nulla è successo. Però forse ci vuole un metodo un pochino più forte e particolare. So che sarà difficile farlo e quindi per adesso ti dico questo“. Un argomento piuttosto delicato quello affrontato da Delia, che in qualche modo era stato già affrontato dal marito.