Tali e quali, Cristiano Malgioglio senza mezzi termini: “Io non …”

Cristiano Malgioglio sappiamo essere un noto personaggio televisivo italiano e molto ricercato soprattutto in questi ultimi anni. Ha preso parte a diverse trasmissioni televisive, è stato uno dei concorrenti ufficiali del Grande fratello vip. Quest’anno lo abbiamo visto tra i giudici di Tale e quale show ed anche di Tali e quali, trasmissioni condotte da Carlo Conti. Cristiano è stato al fianco di altri personaggi noti come Loretta Goggi e Giorgio Panariello ed è stato molto amato dal pubblico italiano. Nel corso di un’intervista rilasciato a Gente, sembra che Cristiano abbia parlato di questo ruolo e di questa esperienza che per lui è stata molto gratificante. Ma cosa ha dichiarato?

Cristiano Malgioglio la rivelazione di Tali e quali

Cristiano Malgioglio in questi giorni ha rilasciato un’intervista molto interessante a Gente e sembra che abbia fatto una confessione anche su coloro che sono stati al suo fianco in giuria. “Questo ruolo ha fatto sì che emergessero le mie due anime: sono onesto, non mi trattengo e coraggio dico quello che penso. E poi c’è l’altra anima, quella che si lascia toccare dalla nostalgia e malinconia“. Queste le parole dichiarate da Cristiano che ha preso parte ai programmi sopra citati di Carlo Conti, soltanto in queste ultime edizioni.

“Sembro persino cattivo ma non è così”, le parole del cantante

Pare che sia stato ben voluto anche per il fatto che sia solito esprimere i suoi giudizi senza peli sulla lingua. In diverse occasioni infatti, Cristiano ha espresso dei giudizi anche un pò cattivi e duri. “Sembro persino cattivo ma non è così. Non amo il buonismo a tutti i costi e non regalo nulla quando do giudizi“. Questo ancora quanto aggiunto da Cristiano, il quale ha anche aggiunto di stimare molto i suoi colleghi, ovvero Giorgio Panariello e Loretta Goggi che sono molto diversi da lui.

Malgioglio a La pupa e il secchione? Arriva il chiarimento

Sempre nel corso dell’intervista, sembra che il noto paroliere siciliano abbia poi smentito la sua partecipazione a La pupa e il secchione. Si era parlato di lui infatti come possibile opinionista del programma Mediaset che dovrebbe essere condotto da Barbara D’Urso ma in realtà Cristiano non ne prenderà parte. E’ vero però che ha ricevuto una proposta da parte della produzione ma Cristiano avrebbe rifiutato la proposta per impegni già presi in precedenza.