Platinette senza freni su Maria De Filippi “Lei governa …”

La televisione è ricca di presentatori che con i loro programmi sono soliti intrattenere i telespettatori a casa. Molti di questi dopo aver trascorso qualche anno presso una rete scelgono di cambiare e fare nuove esperienze in nuove reti e programmi mentre invece altri scelgono di continuare a percorrere la strada intrapresa. E’ questo il caso di una celebre presentatrice Mediaset che da oltre 20 anni intrattiene i telespettatori con i suoi programmi riscuotendo sempre un grande successo. Di chi stiamo parlando? Semplice, di Maria De Filippi. E proprio a proposito della conduttrice si è recentemente espresso Platinette facendo delle particolari rivelazioni.

Il grande successo di Maria De Filippi

Uomini e Donne, C’è posta per te, Amici, Tu Sì Que Vales, Temptation Island. Sono davvero molti i programmi ideati e condotti da Maria De Filippi che nonostante il trascorrere del tempo continuano a riscuotere giorno dopo giorno un successo sempre più grande. In molti si saranno sicuramente posti delle domande sui motivi di tali successi. Prima di tutto è possibile dire che la De Filippi è una donna di grande talento in grado di condurre i suoi programmi in modo eccellente, come nessuno potrebbe fare al suo posto. E proprio a proposito della moglie di Maurizio Costanzo si è recentemente espresso un collega ovvero Maurizio Umberto Egidio Coruzzi conosciuto da tutti semplicemente come Mauro oppure con lo pseudonimo Platinette.

Le parole di Platinette sulla celebre conduttrice

Platinette è solito tenere su DiPiù Tv una rubrica intitolata ‘I protagonisti della Tv visti da Platinette’. E proprio nella rubrica in questione si è recentemente espresso su Maria De Filippi facendo delle particolari rivelazioni e utilizzando per la collega delle belle parole. Platinette ha nello specifico rivelato “Parla poco, ma governa tutto” ed inoltre l’ha anche definita “insostituibile“. Il noto conduttore radiofonico e televisivo, cantante e personaggio televisivo ha poi continuato esprimendo il suo personale pensiero sul come mai Uomini e Donne sia da oltre 20 anni un programma di grande successo. Platinette ha rivelato che il successo di questo programma è legato alla capacità di riuscire a raccontare in maniera particolare “le storie d’amore più normali” riuscendo inoltre a farle “sembrare sempre nuove”.

Il pensiero su Gemma Galgani

Tra le protagoniste assolute di Uomini e Donne, ormai da molti anni, vi troviamo la dama Gemma Galgani per la quale sono stati davvero molti gli uomini che hanno scritto e si sono presentati nel celebre programma di Canale 5. E proprio a proposito della Galgani si è espresso Platinette affermando “Chissà se avrà fortuna nel 2022”.