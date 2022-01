Tv Talk, Paola Perego senza mezzi termini: “Non penso proprio …”

0 SHARES Condividi Tweet

Sono belle, brave e nel corso degli ultimi mesi hanno anche dimostrato di essere un’ottima coppia televisiva. Di chi stiamo parlando? Di due famose conduttrici ovvero Paola Perego e Simona Ventura che insieme conducono un programma di grande successo, di preciso ‘Citofonare Rai 2’. Le due donne sono intervenute nel programma condotto da Massimo Bernardini facendo anche delle particolari rivelazioni. Di cosa stiamo parlando?

Grande successo per Citofonare Rai 2, il programma condotto da Simona Ventura e Paola Perego

E’ andata in onda il 3 ottobre del 2021 la prima puntata di Citofonare Rai 2 ovvero il programma televisivo in onda tutte le domeniche e condotto da due famose donne della televisione italiana. Di chi stiamo parlando? Di Paola Perego e Simona Ventura che settimana dopo settimana si impegnano ad intrattenere i telespettatori e raccontare quelle che sono le tipiche domeniche italiane. Il programma ha ottenuto puntata dopo puntata sempre un maggiore consenso ed infatti secondo quanto emerso da alcune indiscrezioni si starebbe pensando ad un allungamento.

Le due conduttrici ospiti di Tv Talk

Paola Perego e Simona Ventura sono state ospiti di Tv Talk nel corso della puntata andata in onda proprio ieri, sabato 22 gennaio. Ma mentre la Perego si trovava in collegamento video ecco che la Ventura si trovava invece all’interno dello studio. Diverse sono state le domande poste alle due donne e ciò che emerso dalle loro risposte è la volontà di non fermarsi ma di continuare a condurre ancora per molti anni. Anche insieme. “Non penso proprio di fermarmi qui la coppia funziona e diverte per cui magari ci dessero la possibilità di andare avanti insieme facendo altre cose”, sono state di preciso le parole espresse dalla Perego.

Simona Ventura e Paola Perego in coppia insieme a Pechino Express?

Proprio nel corso dell’intervista rilasciata da Simona Ventura e Paola Perego al conduttore Massimo Bernardini nel suo programma ‘Tv Talk’ sono stati affrontati diversi argomenti. Alcuni dei presenti hanno fatto una particolare domanda alla Ventura che senza giri di parole ha risposto dimostrando ancora una volta la sua schiettezza e simpatia. Nello specifico è stato chiesto alla conduttrice se parteciperebbe a Pechino Express in coppia con la Perego. Ed ecco che a tale domanda la Ventura ha risposto “Si però ci devono dare tanti soldi”. Vi è stato anche chi ha chiesto, sempre alla Ventura, quali nuove conduttrici vedrebbe bene al posto suo e della Perego. Una domanda particolare alla quale la presentatrice ha così risposto “C’è gente che conduce fino ad 80 anni quindi tra venti o trent’anni alla conduzione potremmo esserci ancora io e Paola.”