GF Vip, Manila Nazzaro lancia una frecciata al veleno contro Raffaella Fico: “Lei va …”

Questa sesta edizione del Grande Fratello Vip continua a far discutere. Sono diversi i protagonisti del reality che giorno dopo giorno finiscono al centro di discussioni e polemiche e negli ultimi giorni ad essere coinvolta è stata l’ex Miss Italia Manila Nazzaro a proposito della quale si è recentemente espressa l’ex gieffina Raffaella Fico utilizzando delle parole poco carine. Ma, come mai? Facciamo un po’ di chiarezza.

Raffaella Fico contro Manila Nazzaro

L’ingresso di Delia Duran al Grande Fratello Vip non è sicuramente passato inosservato ne fuori ne dentro la casa. Proprio all’interno del reality ha provocato degli squilibri nei rapporti tra alcuni concorrenti, e di preciso in quello tra Manila Nazzaro e Soleil Sorge. Proprio questo è stato uno degli argomenti discussi nel corso dell’ultima puntata del GF Vip trasmessa lo scorso lunedì 21 gennaio 2021 e a proposito del quale si è espressa Raffaella Fico nel corso dell’appuntamento con GF Vip Party condotto da Giulia Salemi e Gaia Zorzi. “Va come il vento!”, queste le parole espresse dalla Fico che sono sembrate una vera e propria frecciatina rivolta nei confronti della bella Manila.

Le parole dell’ex gieffina

Raffaella Fico ha sempre dimostrato di essere sincera e di non avere alcun problema nell’esprimere il suo pensiero su fatti e persone. Già dal primo giorno all’interno della casa del GF Vip la Fico si è infatti scontrata con Soleil a proposito della quale, sempre durante l’incontro con il GF Vip party, ha rivelato “A seguito di tutto quello che ho visto non ho mai cambiato idea su di lei, dice sempre le stesse cose e per tutti sono uguali”. Mentre invece a proposito di Manila ha dichiarato “Non la capisco neanche io, non la vedo molto chiara. Sinceramente anche quando io ero all’interno della casa non si è comportata molto bene”.

Il pensiero di Giulia Salemi e Raffaella Fico su Manila Nazzaro

La causa del distacco tra Manila Nazzaro e Soleil Sorge, e la polemica che è nata successivamente, è legata alla vicinanza mostrata dall’ex Miss Italia alla nuova entrata ovvero Delia Duran. A tal proposito Giulia Salemi ha rivelato di avere apprezzato il comportamento di Manila che non ha escluso Delia. “Io ho apprezzato in realtà che in qualche modo le è stata vicino, anche se capisco Soleil, che giustamente da amica è ferita e ci sta”, ha poi concluso. A tali parole Raffaella Fico ha replicato “Da questo punto di vista sono d’accordo, però non è la prima volta che Manila si comporta in questo modo. E’ la migliore amica di una persona…poi l’ha sempre fatto di Soleil, anche quando ci sono state altre discussioni nella casa, prima ti diceva hai ragione poi andava di là hai ragione tu, non è mai stata così tanto chiara poi”.