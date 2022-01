Uno Mattina in Famiglia, ospite Al Bano, il gesto inaspettato suo e di Tiberio Timperi lascia lo studio senza parole

0 SHARES Condividi Tweet

Così come ogni mattina ecco che anche ieri, sabato 22 gennaio 2022, è andata in onda su Rai 1 una nuova puntata di ‘Uno Mattina In Famiglia’. Stiamo nello specifico parlando del programma televisivo condotto da Tiberio Timperi, Monica Setta e Ingrid Muccitelli all’interno del quale vengono affrontati sempre nuovi argomenti. Diversi sono anche gli ospiti che si susseguono puntata dopo puntata e proprio in quella andata in onda ieri era presente, nello spazio dedicato a Sanremo, un grande artista italiano. Di chi stiamo parlando?

Al Bano ospite di Uno Mattina In Famiglia

Uno Mattina In Famiglia è un programma molto particolare che intrattiene e diverte i telespettatori. Uno degli argomenti principalmente affrontati in questi giorni è quello relativo alla settantaduesima edizione del Festival di Sanremo il cui inizio è previsto per il prossimo 1° febbraio 2022. Tra coloro che insieme a Tiberio Timperi, Monica Setta e Ingrid Nucciatelli ha commentato questa nuova edizione del Festival della Canzone Italiana vi è stato proprio Albano Carrisi. Ed è stato proprio dopo aver visto un video con protagonista il famoso cantante, ospite qualche anno fa del Festival insieme all’ex moglie Romina Power, che ha avuto inizio un momento di risate e divertimento non solo per i presenti in studio ma anche per i telespettatori a casa.

Albano e Tiberio Timperi si sfidano a colpi di flessioni

Nello specifico quando Al Bano qualche anno fa ha partecipato come ospite al Festival di Sanremo insieme a Romina Power si è reso protagonista di un momento molto divertente. L’artista infatti sul palco dell’Ariston ha iniziato a fare delle flessioni dimostrando a tutti la sua agilità. Ed ecco che è stato proprio dopo aver rivisto quelle immagini che Al Bano ha deciso di ripetere quanto fatto a Sanremo all’interno dello studio di Uno mattina in Famiglia. Il conduttore Tiberio Timperi però non è rimasto a guardare e così è salito sul tavolo proprio davanti ad Al Bano e ha iniziato anche lui a fare delle flessioni. Una sfida molto simpatica e divertente che ha fatto sorridere i presenti in studio ma anche chi li guardava da casa.

Al Bano intrattiene tutti con la sua voce

Oltre che divertire Al Bano ancora oggi riesce ad emozionare tutti con la sua splendida voce. Il noto cantante, che da poco è guarito dal Covid, dopo aver fatto sorridere tutti ed essersi reso protagonista di uno sketch divertente con Tiberio Timperi ha poi proseguito il suo intervento nel programma di Rai 1 esibendosi.