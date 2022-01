Giulia De Lellis lancia una frecciata al veleno contro Alfonso Signorini: “Meglio che …”

0 SHARES Condividi Tweet

Giulia De Lellis in questi giorni sembra aver parlato del Grande fratello Vip, reality al quale tra l’altro ha preso parte negli anni passati. La nota influencer ha preso parte al reality nel 2017 in quell’edizione che all’epoca era condotta da Ilary Blasi e che è stata vinta da Daniele Bossari. Ad ogni modo, la nota influencer in questi giorni ha parlato e sembra sia stata piuttosto dura nei confronti del reality, dicendo come a suo dire in questi anni sia peggiorato. Ma cosa ha dichiarato la De Lellis?

Giulia De Lellis, l’influencer contro il Grande fratello vip

“Giu ma il gf? Vogliamo i tuoi commenti”, avrebbe scritto una follower. E’ stato poi a quel punto che Giulia De Lellis ha lanciato una vera e propria stoccata nei confronti del reality di casa Mediaset. E’ stato a quel punto che Giulia ha espresso il suo pensiero al riguardo. “No meglio di no, fidati.. Sono scioccata e mi stupisco di come sia possibile che sia diventato così”.

La stoccata dell’influencer contro il reality di Canale 5 e contro Alfonso Signorini

E’ questo quanto dichiarato da Giulia che in qualche modo ha lanciato una stoccata nei confronti del conduttore Alfonso Signorini, con il quale sembra non sia andata molto d’accordo. Il direttore di Chi, sembra che nel corso di una puntata l’abbia definita maleducata e ignorante. Tra Giulia De Lellis e Alfonso SIgnorini sembra che le cose non siano andate per il verso giusto e le dichiarazioni di Alfonso avevano scatenato la reazione dei tantissimi fan della influencer oltre che del suo fidanzato, ovvero Andrea Damante.

Non corrono buoni rapporti tra l’influencer e Alfonso

Secondo alcune voci, in qualche occasione in questi anni pare che Signorini avesse offerto a Giulia il ruolo di opinionista proprio al Gf Vip, ruolo che Giulia avrebbe rifiutato. Insomma, tra i due non corre proprio buon sangue ed anche in questo caso Giulia, con le sue parole, ha confermato questo astio. Ad ogni modo, sembra che anche altri personaggi del mondo dello spettacolo, abbiano in qualche modo espresso il loro parere negativo. Uno di questi Pierpaolo Pretelli, il quale ospite a Tv Talk sembra abbia fatto un paragone tra l’edizione alla quale ha preso parte e quella attuale, dicendo che c’è una grande differenza.