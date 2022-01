Maria De Filippi nella bufera, uno dei partecipanti pronuncia una frase e il web si rivolta, interviene Alessandro Cecchi Paone che dice …

0 SHARES Condividi Tweet

Sono molti anni che su Canale 5 va in onda C’è posta per te. Stiamo nello specifico parlando del celebre programma condotto da Maria De Filippi all’interno del quale trovano spazio tutte quelle persone che a causa di alcuni problemi in famiglia scelgono di partecipare nella speranza di riuscire a risolverli. Nel corso delle prime puntate di questa nuova edizione della trasmissione sono state tante le storie presentate che hanno colpito i telespettatori. Ma in particolare ve ne è stata una di cui si è tanto parlato e di cui si continua a parlare a causa di una frase pronunciata da una delle persone presenti in studio. Ma esattamente di quale frase stiamo parlando e a quale storia stiamo facendo riferimento?

Polemica per una frase pronunciata a C’è Posta per te

A C’è Posta per Te sono tanti coloro che partecipano nella speranza di riuscire a ricucire rapporti interrotti. Ad esempio alcune volte sono i figli che chiamano i genitori per chiedere perdono oppure il contrario. Altre volte invece i telespettatori assistono a storie interrotte di matrimonio o fidanzamento a causa di tradimenti. Ed è questo il caso della storia di cui si è tanto parlato e di cui si continua a parlare dopo diversi giorni. Nello specifico il marito ha scritto alla De Filippi per chiedere perdono alla moglie per averla tradita con la cugina. Nonostante però l’uomo abbia chiesto scusa e abbia fatto un gesto così importante per dimostrare il suo amore ecco che la moglie ha deciso di non perdonarlo e di chiudere la busta. Ad accompagnare la donna all’interno dello studio di C’è Posta per te è stato il padre che ad un certo punto avrebbe pronunciato una frase che non è assolutamente passata inosservata ai telespettatori. Proprio uno di questi ha infatti deciso di intervenire scrivendo al giornalista Alessandro Cecchi Paone che sul settimanale Nuovo Tv cura una propria rubrica.

Le parole dello spettatore

“A un certo punto il padre della donna tradita, riferendo alla cugina, ha detto che se l’avessero incontrata per strada l’avrebbero uccisa”. Questa nello specifico la frase che non è passata inosservata e che a molti non è piaciuta. Ma ciò che in tanti si sono domandati è come mai la De Filippi abbia scelto di non intervenire.

Alessandro Cecchi Paone difende Maria De Filippi

A difesa della conduttrice è intervenuto proprio Alessandro CecchiPaone affermando “Maria De Filippi non è intervenuta perché si è accorta che quella frase non rappresentava una minaccia reale”. Il giornalista ha poi voluto precisare che la moglie di Maurizio Costanzo si è sempre “schierata accanto a chi denuncia violenze”