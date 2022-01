Don Matteo, Terence Hill dopo mesi lancia la bomba: “Non l’ho voluto lasciare io …”

0 SHARES Condividi Tweet

Sono trascorsi oltre 20 anni da quando il 7 gennaio del 2000 su Rai 1 è andata in onda la prima puntata di Don Matteo. Stiamo nello specifico parlando della celebre serie televisiva italiana con protagonista il noto attore Terence Hill che proprio la prossima primavera, e di preciso a partire dal mese di marzo, tornerà su Rai 1 con una nuova stagione davvero molto particolare. Sarà infatti l’ultima volta che i telespettatori potranno vedere Terence Hill nei panni di Don Matteo. Una notizia questa che ha lasciato tutti senza parole e a seguito della quale in molti si sono posti delle domande. Ed ecco che proprio nelle ultime ore è stato lo stesso attore a spiegare come sono andate davvero le cose rivelando appunto la sua verità.

Terence Hill rivela perché ha lasciato Don Matteo

Il prossimo mese di marzo avrà inizio su Rai 1 la tredicesima stagione di Don Matteo, ma saranno solamente quattro le puntate nel corso delle quali i telespettatori potranno vedere Terence Hill vestire i panni del noto sacerdote. Al posto di Terence Hill e quindi di Don Matteo arriverà nella serie televisiva un nuovo parroco interpretato da un altro amatissimo attore ovvero Raoul Bova. Ma come mai Mario Girotti, nome reale di Terence Hill, ha deciso di abbandonare la nota serie TV? A rivelarlo è stato lo stesso attore nel corso di una recente intervista.

Le parole di Mario Girotti

“Don Matteo l’ho lasciato non perché volessi lasciarlo. Volevo chiedere un cambio, cioè di fare 4 episodi all’anno, tipo Montalbano, invece di 10, 12 o 16. Pensavo, intanto siamo molto avanti, c’è il pericolo che andiamo un po’ giù. Poi mi ci vogliono 9 mesi ogni volta per fare Don Matteo”. Sono state queste nello specifico le parole espresse dall’attore Mario Girotti che ha poi continuato precisando “Pensavo fosse giusto fare 4 episodi belli però mi hanno detto che la Rai e la Lux hanno bisogno di soldi e con quattro episodi non avevano un sufficiente ritorno e quindi stanno producendo 10 film. Ne ho fatto 4 io e gli altri li finisce Raoul Bova”. E proprio a proposito dell’attore che prenderà il suo posto nella serie televisiva ha espresso delle bellissime parole. “Lui è un grande attore, faranno benissimo”.

I progetti futuri dopo Don Matteo

Cosa aspetta Terence Hill nel futuro dopo Don Matteo? Stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni sembrerebbe che la Lux Vide, e quindi la stessa società di produzione televisiva e cinematografica di Don Matteo , abbia in programma per lui un film di Natale ed un film western.