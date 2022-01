GF Vip, Delia Duran decide di raccontare la verità: “ Signorini mi ha voluto perchè …”

0 SHARES Condividi Tweet

Sono trascorsi diversi giorni da quando la modella venezuelana Delia Duran ha fatto il suo ingresso all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Proprio tale ingresso ha scatenato diverse polemiche e sono stati molti coloro che hanno pensato che potesse essere legato solamente al compagno Alex Belli e a tutta la vicenda che si è creata con la gieffina Soleil Sorge. La modella però nelle scorse ore ha scelto di raccontare la sua verità, e lo ha fatto dopo la puntata trasmessa lunedì 21 gennaio durante una chiacchierata con Sophie Codegoni. Ma, quali sono state esattamente le sue parole?

La verità di Delia Duran

E’ inutile negarlo, i protagonisti di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip sono sicuramente Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Le vicende che hanno coinvolto i tre gieffini hanno appassionato i telespettatori e ancora oggi continuano ad essere motivo di discussione. Proprio per questo motivo sono stati in tanti a commentare l’ingresso della Duran nella casa più spiata d’Italia affermando che questo è stato unicamente legato a quanto accaduto tra il compagno e la Sorge. Delia Duran però ha deciso di rompere il silenzio e fare delle particolari rivelazioni sul suo ingresso nella casa del GF Vip. “Basta dire che sono qui soltanto per Alex, sono infastidita. Loro non sanno tante cose…Io potevo arrivare prima qui dentro…”, queste secondo quanto riportato da Biccy.it sarebbero state le parole espresse da Delia nel post puntata.

Delia Duran voluta al GF Vip da Alfonso Signorini

Delia Duran non ci sta più ad essere considerata semplicemente la compagna di Alex Belli e nel corso di una chiacchierata con Sophie Codegoni ha voluto precisare di essere stata scelta come concorrente del noto reality di Canale 5 per altri motivi. “Mi hanno chiamata perché sono Delia Duran e non perché sono la compagna di Alex. Mi voleva Alfonso, gli sono piaciuta, me l’ha detto. Signorini mi voleva anche con Alex…”, sarebbero state queste le parole pronunciate dalla modella secondo quanto riportato da Biccy.it .

La gieffina spiega i motivi della sua nomination

La Duran ha sorpreso tutti, compagni e telespettatori, quando al momento delle nomination ha scelto di votare Alessandro Basciano e non Soleil come invece tutti si aspettavano. La modella ha giustificato tale scelta sostenendo che la nomination alla Sorge sarebbe stata troppo scontata. E proprio queste sue parole sono state apprezzate da vari componenti della casa tra cui Manila Nazzaro che ha rivelato “Penso tu abbia fatto bene a dare questo tipo di segnale…”