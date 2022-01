Amici 21, Raimondo Todaro fuori di sè contro la Celentano: “Anche se tu stai qua da 20 anni, io …”

0 SHARES Condividi Tweet

Nella giornata di ieri, domenica 23 gennaio 2022, è andata in onda una nuova puntata di Amici 21 e sembra che ad un certo punto si siano vissuti dei momenti di forte tensione. Il motivo? Sembra che durante la conferma delle maglie del serale, ci sia stata l’ennesima discussione tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. Ebbene, sembra proprio che i due sin dall’inizio del programma abbiano avuto forti contrasti sia in diretta che lontano dalle telecamere. Ad ogni modo, cosa è accaduto nella puntata di ieri? Facciamo un pò di chiarezza.

Amici 21, ancora tensione tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra che nel corso della puntata di ieri, proprio nel momento dedicato alla danza ed alla conferma delle maglie per il serale, i due prof di ballo siano tornati a discutere in modo piuttosto animato. Pare che la Celentano volesse eliminare Mattia Zenzola, un ballerino di latino ed allievo proprio di Raimondo.

La Celentano vuole eliminare Mattia, l’allievo di Raimondo Todaro

A quanto pare la Celentano avrebbe commentato questa scelta, dicendo di volerlo eliminare perché da diverso tempo è purtroppo infortunato. A quel punto, tra i due sarebbe scoppiata una discussione piuttosto accesa e animata. Raimondo avrebbe risposto di voler aspettare il parere del medico e decidere successivamente, anche interpellando il suo allievo ballerino. Purtroppo però, la Celentano sembra continuasse ad esprimere il suo pensiero ed è stato a quel punto che Raimondo avrebbe iniziato a sbattere la testa contro il banco, più volte tanto da fare anche rumore.

Raimondo Todaro si sbatte la testa contro il banco e interviene Maria De Filippi

Maria De Filippi, davanti a questa scena, sembra che preoccupata sia intervenuta. “Raimondo, ti fai male!”. I due prof di ballo avrebbero continuato a litigare e sarebbero volati insulti e anche accuse. La Celentano avrebbe fatto intendere che Raimondo con il suo atteggiamento stesse violando il regolamento della scuola. A quel punto Todaro avrebbe sottolineato come la Celentano volesse solo eliminare o sostituire Mattia, cosa che non sarebbe ammessa dal regolamento.

Duro scontro tra i due prof di ballo

“Lei voleva convincermi sul fatto che potesse sostituire un mio allievo! Allora le ho detto, Ale tu sarai qui da 20 anni ma io non è che sono rinco***onito figlia mia”. Queste ancora le parole di Raimondo, rivolgendosi alla conduttrice. Alessandra però, imperterrita avrebbe continuato col ribadire che Todaro non sta facendo altro che tenere occupato un posto inutilmente, visto che Mattia per via delle sue condizioni di salute non può ballare. “Devi avere il coraggio delle tue azioni”, avrebbe aggiunto la Celentano. Todaro avrebbe concluso dicendo alla collega di cercare di occuparsi più dei suoi allievi.