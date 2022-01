Amici 21, botta e risposta al veleno tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi: “Il tuo capo …”

0 SHARES Condividi Tweet

Una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi è andata in onda nella giornata di ieri, domenica 23 gennaio 2022. E anche nel corso di questo appuntamento non sono mancati gli scontri tra due professori di canto della scuola ovvero Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Ma, qual è stato questa volta il motivo che ha portato i due insegnanti alla discussione? Facciamo un po’ di chiarezza.

Nuovo scontro ad Amici tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli

Anna Pettinelli e Rudy Zerbi non perdono occasione per lanciarsi frecciatine a vicenda e dare vita a scontri e polemiche. Questo è stato anche quanto accaduto nel corso della puntata di domenica 23 gennaio e il motivo della discussione è stato il modo in cui i due insegnanti intendono portare al serale i loro allievi. Nello specifico nel corso di tale appuntamento Zerbi ha scelto di eliminare Rea in quanto ultima nella classifica della puntata. Oltre a lei gli ultimi due alunni in classifica erano due allievi della Pettinelli e di preciso Albe e Cryitical entrambi non eliminati dalla loro insegnante.

La polemica tra i due insegnanti

La polemica di ieri è nata sulla base di quelle che sono state le classifiche. Infatti la scorsa settimana Nicole è uscita a causa della classifica generale mentre invece nella puntata di ieri è stata eliminata Rea per la classifica di Gerry Scotti e quella di Pippo Baudo. Per quanto riguarda Albe invece è possibile dire che l’allievo è finito all’ultimo posto della classifica fatta dai compagni mentre invece nella classifica di Linus all’ultimo posto vi era Crytical . Molti sono stati coloro che hanno difeso il giovane rapper, e proprio Linus è finito al centro della polemica.

Le parole di Anna Pettinelli e la risposta di Rudy Zerbi

È stata proprio in seguito alla classifica fatta da Linus che è nata la polemica tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi. Nello specifico la Pettinelli ha deciso di non eliminare Crytical ma ecco che è stata proprio la giustificazione data a far nascere la discussione. “A parte la classifica del tuo capo che lo ha messo ultimo…” ha dichiarato la Pettinelli. E a queste parole Rudy ha risposto “Cosa intendi? Perché io lavoro con Linus, Linus ha messo all’ultimo posto..”. E a questo punto la Pettinelli avrebbe fatto un passo indietro affermando semplicemente “Noo“. Zerby ha comunque preferito chiudere la discussione ed evitare il continuo battibecco con la collega.