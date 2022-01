Maurizio Costanzo diretto su Avanti un altro: “Non è uno Show …”

0 SHARES Condividi Tweet

Da un pò di giorni è tornato Avanti un altro, ovvero il programma condotto da Paolo Bonolis con la partecipazione di Luca Laurenti. Il noto conduttore televisivo da oltre 30 anni diverte il pubblico italiano che continua a seguirlo sempre con grande affetto. Nello specifico, sembra che questo programma stia ottenendo un grandissimo successo in questi anni. Parliamo sia della versione classica che va in onda il pomeriggio che quella serale. A parlare in questi giorni di questo grande successo è stato Maurizio Costanzo, il quale è intervenuto nella rubrica da lui tenuta sul settimanale Nuovo. Il noto giornalista e conduttore sembra che non abbia perso tempo nell’elogiare Paolo Bonolis ed ovviamente anche Luca Laurenti. Ma cosa ha dichiarato?

Avanti un altro, grande successo per il programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti

Come abbiamo già anticipato, sembra proprio che il programma Avanti un altro, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti stia avendo un grandissimo successo. A parlare in questi giorni è stato Maurizio Costanzo, il quale da un pò di tempo a questa parte tiene una rubrica sul settimanale Nuovo.

Le parole di elogio di Maurizio Costanzo per il programma di Paolo Bonolis

“Non è uno show culturale, ma funziona molto bene e se capita lo guardo”. Queste le parole di Maurizio sulle pagine di Nuovo, parlando di Avanti un altro, rispondendo ad uno spettatore che ha parlato proprio di questo show dicendo “Esprime una leggerezza che a molti piace”. Non è di certo una novità il fatto che Avanti un altro sia un programma molto piacevole che tanto piace al pubblico italiano.

Nuove puntate serali del programma di Paolo Bonolis con la speciale partecipazione dei vip

E’ un programma che permette di trascorrere un’ora di spensieratezza. In queste ultime puntate, diversi vip hanno preso parte ad Avanti un altro!Pure di sera e questi hanno giocato per beneficenza. Tra questi Alex Belli, Francesca Cipriani, Massimiliano Rosolino, Raffaella Fico, Patrizia De Black e Martufello.Ieri domenica 23 gennaio è andata in onda una nuova puntata di Avanti un altro!Pure di sera e ad aggiudicarsi la vittoria ed anche il montepremi sono state Meteore e Specialisti. Di settimana in settimana, poi, si alterneranno altri ospiti quali Roberto Da Crema, Samantha De Grenet, Emanuela Folliero, Chiara Francini, Alessio Guidi, Marisa Laurito, Filippo Magnini, Pago, Alvaro Vitali, Iva Zanicchi, Enzo Paolo Turchi e tanti altri.