Verissimo, Aldo Montano e Olga ospiti, la battuta che fa Silvia Toffanin fa calare il gelo in studio

Nella giornata di domenica 23 gennaio 2022 Aldo Montano è stato ospite della puntata di Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin insieme alla moglie Olga Plachina. I due si sono lasciati andare ad una intervista piuttosto interessante ed anche divertente. La conduttrice ad un certo punto pare si sia lasciata andare ad una battuta mettendo in mezzo anche “il famoso idraulico“. Ma cosa è accaduto in studio?

Verissimo, Aldo Montano e Olga Plachina ospiti da Silvia Toffanin

Aldo Montano e la moglie Olga Plachina sono stati ospiti nel salotto di Silvia Toffanin. Ad un certo punto, la moglie del campione sembra abbia in qualche modo scatenato l’ironia della conduttrice. Silvia sembra che ad un certo punto abbia domandato ad Olga se durante l’assenza di Aldo, impegnato al Grande fratello vip, abbia sentito la sua mancanza. Aldo è stato infatti chiuso all’interno della casa per circa tre mesi. Ad ogni modo, Olga sembra aver risposto in modo simpatico.

Silvia Toffanin chiede ad Olga se ha sentito la mancanza del marito

“Come sei stata senza di lui per tre mesi?”. Questa la domanda di Silvia Toffanin rivolta ad Olga. “Non è stato male“, ha risposto Olga. “Ma come non male? Hai capito cosa mi tocca sentire Silvia? Io ero disperato, con le lacrime agli occhi, che mi mancava la famiglia”, questo quanto dichiarato Montano. “Non ho pianto più di tanto, con le sorprese di qua e di là, con i bimbi, non vivevo molte emozioni. Poi non sono stata male perchè è venuta mia madre”, ha aggiunto Olga. E’ stato a quel punto che Silvia, scherzando avrebbe detto “Pensavo fosse venuto l’idraulico“. Tante risate in studio ed ovviamente Aldo ha continuato a scherzare dicendo “Il dubbio ce l’ho perchè qualcosa è cambiato in casa, c’è la cosa dell’acqua nuova là”. Insomma, Olga ha dichiarato di aver avuto la fortuna di poter essere aiutata dalla madre, che è venuta direttamente dalla Russia.

Dopo l’uscita di Aldo dalla casa, la moglie positiva al Covid

I due in realtà, anche dopo l’uscita di Aldo hanno trascorso diversi giorni lontano, perchè Olga è risultata positiva al Covid.Fortunatamente Aldo ed i figli, Olimpia e Mario di 5 anni e 9 mesi, sono risultati negativi.“Bellissimo riabbracciare i miei bimbi, ho costruito una famiglia splendida”, questo quanto dichiarato da Aldo.“La bimba che ha 5 anni non mi ha salutato quando l’ho vista, una botta al cuore. Poi baci e abbracci. Il piccolo ha 9 mesi e ancora non capisce“. Queste ancora le parole dello schermitore.