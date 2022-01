Raimondo Todaro nella bufera, le sue parole sulla Celentano fanno infuriare il web

0 SHARES Condividi Tweet

Domenica 23 gennaio 2022 è andata in scena una nuova puntata di Amici 21 e sembra che non siano mancati i colpi di scena. Ad un certo punto, Alessandra Celentano e Raimondo Todaro sono stati protagonisti di uno scontro piuttosto acceso. Sembra che però, subito dopo la puntata, l’ex maestro di ballo di Ballando con le stelle sui social sia stato ampiamente criticato per i modi in cui ha scherzato con la sua collega e per le parole da lui utilizzate. Ma cosa ha detto nello specifico Raimondo?

Amici 21, scontro in diretta tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano

Domenica 23 gennaio 2022 è andata in onda una nuova puntata di Amici 21. Sembra che ancora una volta i due professori di ballo siano stati protagonisti di un botta e risposta piuttosto acceso e animato. Ad ogni modo, anche dopo la puntata, Raimondo avrebbe continuato ad attaccare la collega sui social network. Il ballerino siciliano nello specifico avrebbe preso in giro la collega e nello specifico il suo modo di fare, definendolo piuttosto offensivo. Raimondo però pare che sia risultato parecchio pesante nel parlare della sua collega.

La richiesta particolare di Raimondo a Maria De Filippi

Raimondo nello specifico pare che abbia fatto una richiesta a Maria De Filippi. Di cosa si tratta? Nel giorno in cui è stata registrata la puntata, Raimondo ha fatto il compleanno ed a quel punto avrebbe fatto una richiesta a Maria, ovvero regalargli un modo per poter “calmare” la sua collega.“Oggi è il mio compleanno, vorrei farle un regalo. Ho bisogno del tuo aiuto, ci servirebbe h24 un bel corteggiatore dei tuoi di Uomini e Donne che la tiene impegnata”. Queste le parole di Raimondo, che hanno fatto intendere come per la Celentano ci vorrebbe un uomo che possa placare i suoi animi.

Raimondo “offende” la Celentano, sui social piovono critiche

Il siciliano avrebbe continuato a scherzare e poi dopo la puntata avrebbe postato su Instagram una foto modificata che ritrae proprio la Celentano in veste di tronista di Uomini e Donne. “Sto aprendo dei casting per Amici. Cerco un bel fidanzato per la mia cara amica Alessandra Celentano. I requisiti richiesti sono: 1- deve ritenersi più aitante di Rudy Zerbi 2- deve essere alto almeno 1.75m 3- non deve indossare collane, bracciali, orecchini né avere tatuaggi in vista, smalto alle unghie e piercing. Infine la cosa primaria 4- deve sempre dire “maestra ha ragione lei” parlarle in terza persona se fosse plurale anche meglio”. QUesto quanto scritto nella descrizione della foto, parole e atteggiamento che non è piaciuto a tanti che hanno commentato negativamente.