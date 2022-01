Amici 21, Lorella Cuccarini mai vista così, una furia contro Rudy Zerbi: “Non ti permettere …”

0 SHARES Condividi Tweet

Nella giornata di ieri domenica 23 gennaio 2022 è andata in onda una nuova puntata di Amici 21 e sembra che ad un certo punto ci sia stata una discussione piuttosto accesa tra due professori di ballo. Stiamo parlando di Lorella Cuccarini e di Rudy Zerbi. Entrambi hanno avuto una discussione piuttosto animata. In genere i due sono stati molto d’accordo e sono stati parecchio alleati contro Anna Pettinelli. Adesso invece, i due avrebbero avuto una discussione nel corso della quale Lorella Cuccarini si è parecchio infuriata. Ma cosa è accaduto nello specifico?

Amici 21, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini scontro al veleno

Rudy Zerbi in settimane pare abbia avuto una discussione parecchio animata con Alex, un giovane cantante allievo di Lorella Cuccarini e sarebbe stato questo il motivo della discussione tra la stessa e il collega Rudy. Per questo motivo, in puntata, Lorella Cuccarini sembra che piuttosto infuriata abbia detto“Vorrei ricordare a Rudy Zerbi che in questo Paese ognuno può esprimere un’opinione. E’ un diritto sancito nella Costituzione. Quindi tu non ti puoi permettere di dire ad un allievo cosa può dire e cosa no”.

La replica di RUdy dopo le accuse di Lorella

Dopo essere stato attaccato da Lorella, ovviamente Rudy ha replicato e pare che abbia aggiunto di essere sostanzialmente il difensore della liberà d’opinione degli allievi. Lorella Cuccarini pare non fosse d’accordo con Rudy ed avrebbe cercato di interromperlo più volte. A quel punto la Cuccarini avrebbe detto “Parli sempre tu” e pi avrebbe aggiunto “Faccio finta di non aver sentito la battuta che chi ha il disco d’oro può parlare e gli altri no. E’ un’offesa alla tua intelligenza”. Uno scontro piuttosto acceso, quindi, tra i due.

Anche Anna Pettinelli si scaglia contro Rudy

In seguito allo scontro tra Rudy e Alex, però sembra che altri prof abbiano avuto qualcosa da ridire e se la siano presa con Rudy. Anche Anna Pettinelli avrebbe definito il gesto di Rudy come “un gesto censore”.“Perché un ragazzo non può dire quello che pensa? La trovo una cosa terribile”. Questo ancora aggiunto da Anna Pettinelli. Insomma, pare che Rudy abbia scatenato l’ira di tanti colleghi con le sue parole e con i suoi gesti.