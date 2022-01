Verissimo, Federico Fashion style alla domanda della Toffanin risponde senza mezzi termini

0 SHARES Condividi Tweet

Federico Fashion Style, il noto hairstyle dei vip nella giornata di ieri, domenica 23 gennaio è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin. Il parrucchiere, reduce da una grande esperienza all’interno del programma Ballando con le stelle, sembra si sia raccontato senza veli. Ad ogni modo, sembra che Federico abbia sottolineato come nella vita nessuno gli ha mai regalato niente e che tutto il successo che ha ottenuto è stato solo grazie al suo impegno ed ai sacrifici fatti in questi anni. Ma cosa ha dichiarato il noto parrucchiere?

Federico Fashion Style ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo

Il noto parrucchiere dei vip nella giornata di domenica 23 gennaio 2022 sembra abbia rilasciato un’intervista molto interessante nel salotto di Silvia Toffanin.“Mio padre non voleva che facessi il parrucchiere, lo vedeva come un lavoro femminile. Figurati, lui tra camion e ruspe… ma ora è il mio primo fan”. Questo quanto dichiarato da Federico Lauri, questo il vero nome del parrucchiere dei vip, dopo aver ascoltato un videomessaggio mandato dal suo papà che sembra gli abbia scritto una lettera piuttosto tenera, dove sembra che l’uomo gli abbia chiesto scusa per aver dubitato delle sue capacità e non avergli dato il giusto appoggio. E’ stato a quel punto che Federico non sarebbe riuscito a frenare le lacrime.“Per me non esiste che mio padre mi chieda scusa, è la mia famiglia”. Questo quanto dichiarato da Federico.

Silvia Toffanin chiede a Federico come vive le critiche sulla sua identità sessuale

Nel corso dell’intervista poi, la Toffanin avrebbe mandato in onda un video di Federico all’età di 18 anni, quando all’epoca fece un provino per il Grande fratello. “Orrendo, mamma mia aiuto”, avrebbe commentato Federico aggiungendo anche che il suo sogno effettivamente fosse quello di partecipare al reality. Poi, in studio si è preso un argomento piuttosto delicato, ovvero quello riguardante l’identità sessuale di Federico. La conduttrice avrebbe chiesto “Come vivi le critiche sulla tua identità sessuale?”.

Le parole del noto parrucchiere

“In modo sereno, nel 2022 una persona non deve giustificarsi per le proprie scelte e per cosa fa a letto. Io ho una compagna e una figlia, mi scivola addosso tutto. Ci rimango male quando viene messa in discussione la mia famiglia”. Queste le parole di Federico che poi ha parlato della moglie Letizia.“Lei mi conosce da 15 anni e mi conosce per come sono. Quando arrivano però critiche su mia figlia, lì ci resta male. Poi lei è abituata, se dicono gay, etero etc; è abituata”. Queste ancora le parole di Federico che parlando della moglie Letizia ha poi aggiunto “Lei mi conosce da 15 anni e mi conosce per come sono. Quando arrivano però critiche su mia figlia, lì ci resta male. Poi lei è abituata, se dicono gay, etero etc; è abituata”. “Poi essendo tu così libero, se lo fossi non avresti problemi a dirlo, giusto?”, avrebbe chiesto ancora Silvia. Federico ha ammesso di non aver nessun tipo di problema al riguardo, qualora fosse gay lo dichiarerebbe senza problemi.