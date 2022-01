Albano, Loredana Lecciso senza mezzi termini: “Il concetto di coppia … “

0 SHARES Condividi Tweet

Loredana Lecciso la conosciamo tutti per essere una nota showgirl italiana, ma anche la compagna di Albano Carrisi. I due sembra che stiano insieme da oltre 20 anni e insieme hanno avuto due figli, Jasmine e Bido o Albano Junior. In questi anni è pur vero che Loredana e Albano hanno vissuto dei momenti di crisi ma hanno comunque superato sempre tutto e adesso sono una coppia. Di Albano e del rapporto che oggi quest’ultimo ha con Loredana, è stata proprio nel corso di una recente intervista che ha rilasciato al settimanale Vero tv. Ma cosa ha dichiarato la showgirl leccese?

Loredana Lecciso confessa di aver ricevuto la proposta per l’Isola dei famosi 2022

Loredana Lecciso, in questi giorni ha rilasciato un’intervista molto interessante al settimanale Vero tv, dove pare abbia parlato del rapporto con Albano Carrisi, il suo compagno da oltre 20 anni. La 49enne sembra abbia anche parlato dei suoi progetti lavorativi, dicendo di aver rifiutato di partecipare all’Isola dei famosi, confermando però nel contempo di aver ricevuto la proposta dalla redazione. “Me l’hanno chiesto, ma l’ho già fatta. Mi è piaciuta tantissimo perchè è un’esperienza fortissima. A dire il vero non ho ancora detto no, però credo che questa sarà la mia risposta. In più questa esperienza non andrebbe fatta con un figlio. Se fosse, vorrei che Jasmine la facesse da sola, affinchè abbia un sapore differente.

La showgirl parla del rapporto con Albano Carrisi

Ad un certo punto, però, il giornalista sembra aver chiesto alla Lecciso di parlare del rapporto con Albano ed a quel punto la showgirl avrebbe detto “Abbiamo superato il concetto di coppia“. Queste le parole di Loredana, la quale ha aggiunto ancora“Siamo molto sereni! Dopo una certa età si usa più la testa dell’istinto e ogni cosa avviene con maggiore razionalità”. Loredana avrebbe così dato una spiegazione, dicendo che sia lei che Albano sono due entità che si rispettavano e si vogliono bene, a prescindere poi da tutto il resto.

La paura di Loredana

Poi, nel corso dell’intervista la showgirl ha anche confessato di essere comunque preoccupata per quanto sta accadendo nel nostro paese ed in tutto il mondo in questi anni.“I contagi stanno risalendo e sono un po’ preoccupata! Ho fatto la terza dose, siamo nelle mani del vaccino, più di quello non possiamo fare. Non riesco a immaginare una data in cui tutto questo potrà finalmente essere solo un brutto ricordo”.