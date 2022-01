Mattino 5 lancia una bomba su Alex Belli: “Pare che …”

0 SHARES Condividi Tweet

Non passa giorno che fuori e dentro la casa del Grande Fratello non si parli di Alex Belli. Il celebre attore, particolarmente noto al pubblico di Mediaset per essere stato uno dei protagonisti di Centovetrine, da ormai diversi mesi si trova al centro del gossip per via della sua complicata vita sentimentale. L’uomo ha fatto ingresso all’interno della casa del Grande Fratello vip affermando di essere sposato con la giovane modella venezuelana Delia Duran. Dentro la casa più spiata d’Italia si è poi avvicinato molto all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Soleil Sorge con la quale ha instaurato una particolare amicizia di cui ancora oggi si discute molto. Ma nelle ultime ore l’attore è finito ancora una volta al centro del gossip a causa di nuove rivelazioni secondo le quali l’uomo si starebbe frequentando con altre donne.

Alex Belli protagonista della sesta edizione del Grande Fratello Vip

Sono ormai mesi che sul web e in televisione si parla di Alex Belli. Il celebre attore è finito al centro dell’attenzione mediatica a causa della chiacchierata amicizia con la bella Soleil Sorge. Motivo a causa del quale ancora adesso se ne continua a parlare e motivo per il quale proprio nelle scorse settimane ha fatto il suo ingresso all’interno del reality la compagna Delia Duran nella speranza di riuscire a trovare delle risposte. Nelle ultime ore però a causa di una nuova indiscrezione bomba l’attore si trova ancora una volta al centro di gossip e rumors.

L’indiscrezione bomba su Alex Belli

Nello specifico l’indiscrezione bomba è stata lanciata da Federica Panicucci nella trasmissione da lei condotta ovvero Mattino 5 e di preciso nello spazio dedicato al noto reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini . A svelare in anteprima tale notizia sarebbe stato il fotografo Andrea Franco Alajmo. Nello specifico secondo l’uomo Alex Belli nonostante tutto al momento si starebbe frequentando con altre donne fuori dalla casa del GF Vip e quindi lontano dall’occhio indiscreto delle telecamere

La risposta della Panicucci all’indiscrezione su Alex Belli

La notizia in questione ha lasciato davvero tutti senza parole, compresa la stessa Federica Panicucci. La conduttrice di Mattino Cinque in risposta a tale indiscrezione sembrerebbe aver affermato “Beh è clamoroso!”. Poche semplici parole attraverso le quali però ha lasciato ben intuire tutto il suo stupore. Ma, come risponderà a tali indiscrezioni lo stesso Alex Belli? L’attore deciderà di intervenire per smentire tali voci oppure no?