Michelle Hunziker sui social durissima dopo la separazione da Trussardi: “Bisogna …”

Quella di ieri, lunedì 24 gennaio 2022, è stata una giornata molto importante per la nota conduttrice televisiva Michelle Hunziker che ha festeggiato il suo quarantacinquesimo compleanno. Un momento di gioia e di svago dopo le triste vicende degli ultimi giorni. La bella Michelle ha condiviso sui social diversi post nel giorno del suo compleanno ed ecco che vi è stata una particolare frase scritta dalla donna che non è assolutamente passata inosservata. Ma, di quale frase stiamo parlando?

Giorno di festa per Michelle Hunziker

Da diversi giorni la bellissima Michelle Hunziker si trova al centro del gossip a causa della sua vita sentimentale. Alcuni giorni fa infatti è stata resa nota la notizia della separazione dall’ormai ex marito Tomaso Tussardi ma ecco che proprio ieri la donna ha potuto comunque vivere alcuni momenti di svago e di spensieratezza in occasione del suo compleanno. Infatti proprio ieri 24 gennaio 2022 l’ex moglie di Tomaso Trussardi ha spento 45 candeline e ha condiviso sui social molti degli auguri ricevuti.

I post di auguri sui social per la bella Michelle

Sono stati davvero molti a voler rivolgere alla bellissima Michel Hunziker i migliori auguri per il suo compleanno tanto che la donna tramite un post condiviso sui social non ha nascosto la sua emozione. Tra questi ad esempio la figlia Aurora Ramazzotti, nata dall’unione con l’ex marito Eros Ramazzotti, che ha condiviso per la sua mamma una frase davvero bella. “Auguri alla mia super mami bella”, queste le parole scritte da Aurora. Ma non solo, anche il team della Hunziker non ha perso l’occasione per festeggiare la donna organizzando per lei una bellissima sorpresa. La donna ha poi trascorso, nel giorno del suo compleanno, anche del tempo in palestra. E anche in questo caso non ha perso l’occasione di condividere un post sui social scrivendo “Anche oggi ci si corazza per le battaglie future”. Una frase contenente poche parole che però non sono assolutamente passate inosservate ai fan più attenti.

Il grande successo in televisione per la nota conduttrice

Sono passati molti anni da quando Michelle Hunziker ha fatto il suo esordio in televisione. Questo è di preciso avvenuto all’interno del programma Buona Domenica nel 1994 ma il vero successo è arrivato poi con la conduzione del programma ‘Colpo di fulmine’ su Italia 1. Nel corso della sua carriera la Hunziker ha poi condotto tanti altri programmi molto amati e seguiti dai telespettatori. Tra questi Striscia La Notizia, Paperissima, Scherzi a Parte, Zelig, Festivalbar, All Together Now e molti altri ancora.