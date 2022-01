Maurizio Costanzo diretto su Silvia Toffanin in prima serata: “Non ha senso … ”

0 SHARES Condividi Tweet

Silvia Toffanin in questi ultimi anni ha ottenuto un grandissimo successo con il programma Verissimo che da quest’anno ha raddoppiato le puntate, andando in onda due volte alla settimana. Ebbene si, da diverse settimane ormai va in onda sia il sabato che la domenica pomeriggio e pare che questa nuova versione del programma stia avendo un grandissimo successo. A parlare di Verissimo e del grande successo di Silvia Toffanin è stato in questi giorni Maurizio Costanzo, il quale cura una rubrica sul settimanale Nuovo.

Silvia Toffanin, grande successo per il doppio appuntamento settimanale di Verissimo

Il conduttore, Maurizio Costanzo, sembra che abbia parlato con tanta sincerità dicendo la sua sul fatto di mandare in prima serata Silvia Toffanin con il suo programma. Ma cosa ha dichiarato Maurizio Costanzo? Quest’ultimo, in questi giorni sembra aver parlato di Silvia Toffanin e della possibilità di Silvia Toffanin di poter andare in onda con Verissimo in prima serata.

Una lettrice chiede parere al conduttore sulla possibilità di vedere la Toffanin in prima serata

“D’altronde anche Fabio Fazio fa un programma basato su interviste a personaggi famosi.. E la domenica sera su Rai 3, ha successo“. Sarebbero state queste le parole scritte da una lettrice, una signora di Brindisi che ha scritto una email pubblicata proprio sulla rivista Nuovo. A un certo punto, Maurizio avrebbe risposto dicendo la sua al riguardo e pare che abbia ammesso di non essere d’accordo.“Penso che non avrebbe senso togliere Silvia Toffanin dal pomeriggio di Canale 5…”. Questo l’intervento di Maurizio Costanzo spiegando, quindi il motivo per cui non sarebbe proprio il caso che Silvia andasse in onda di sera con il suo programma.

Il parere di Maurizio Costanzo e la sua risposta alla lettrice di Brindisi

“Alla sera serve dare uno sprint alla programmazione…Motivo per cui le chiacchierate interessantissime che intavola Silvia Toffanin avrebbero, forse, poca presa sui telespettatori…”. Questo ancora quanto aggiunto da Maurizio Costanzo, il quale ha ribadito che secondo lui sarebbe il caso che Silvia rimanesse nel pomeriggio di Canale 5. Ad ogni modo, il conduttore sembra che poi abbia voluto in qualche modo, rispondere alla lettrice di Brindisi dicendole che il paragone da lei effettuato tra Silvia e Fabio Fazio non è da fare. “Se è vero che nel suo salotto ci sono sempre tanti ospiti con cui il conduttore discute e dibatte, il programma prevede anche vari momenti leggeri, come il monologo di Luciana Littizzetto…”. Per questa ragione Maurizio ha continuato a ribadire che forse, il programma di Fazio è più adatto ad una prima serata, rispetto a Verissimo.