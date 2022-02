GfV, Manila, il compagno Lorenzo Amoruso una furia contro Katia Ricciarelli: “Sei una vergogna”

0 SHARES Condividi Tweet

Ancora una volta il compagno di Manila Nazzaro, ovvero Lorenzo Amoruso è intervenuto per difendere la compagna e per commentare le dinamiche venutesi a creare all’interno della casa più spiata d’Italia. Ebbene, in seguito ad alcune dichiarazioni rilasciate dalla cantante lirica nei riguardi proprio di Manila, il suo compagno ha decido di affidare ai social il suo personale sfogo. Ma cosa ha dichiarato Katia e cosa ha risposto poi Lorenzo? Facciamo un pò di chiarezza.

Grande fratello vip 6, Katia Ricciarelli si confida con Davide e parla di Manila

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra proprio che Katia Ricciarelli nelle scorse ore abbia deciso di confidarsi con Davide Silvestri all’interno della casa e pare che abbia parlato per lo più di Manila, con la quale tra l’altro in questi mesi sembra abbia legato tanto. “Io ho fatto una scelta per te che hai la possibilità di andare avanti, ma lei che possibilità ha di andare avanti a 44 anni c’ha famiglia, ha figli, ragiona…”. Queste le parole di Katia, che pare si riferisse alla votazione dello scorso lunedì, quando i vip hanno scelto una persona che secondo loro merita un posto in finale.

Le parole di Katia non piacciono ai fan e scatenano la rabbia di Lorenzo Amoruso

Ad ogni modo, le parole della Ricciarelli non hanno affatto convinto i fan di Manila ne tanto meno il suo compagno, Lorenzo Amoruso che attraverso delle storie su Instagram ha espresso il suo disappunto.“Complimenti Katia Ricciarelli, sarai una signora solo come status ma per il resto sei una vergogna”. Queste le dure parole di Lorenzo che però non si è limitato a questo, ma ha anche aggiunto dell’altro.

Lo sfogo del compagno di Manila

“Cara Katiuscia Ricciarelli, ho voluto credere ad un vecchio retaggio che ti ha reso una donna forte e ti ho scusato per tutti gli ‘aggettivi’ che hai utilizzato verso persone nella casa, ma purtroppo mi devo ricredere e dare ragione a coloro che ti hanno definito una donna arida di sentimento e d’amore verso gli altri e soprattutto verso le donne, ma soprattutto verso chi ti ha trattato come tu fossi sua madre… signori si nasce”. Poi Lorenzo avrebbe anche pubblicato una foto di Miriana e Manila, scrivendo di volerle vedere in finale. Sicuramente di questo se ne parlerà nella prossima puntata del reality che andrà in onda il prossimo lunedì.