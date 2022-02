Tali e quali 2022, Malgioglio in lacrime: “E’ stato il primo a …”

0 SHARES Condividi Tweet

Nella serata di sabato 12 febbraio 202è andata in onda la finale di Tali e quali, ovvero il programma condotto da Carlo Conti. Nel corso della finale, la giuria composta come sempre da Cristiano Malgioglio, Loretta Goggi e Giorgio Panariello ha visto la presenza speciale di Ubaldo Pantani nelle vesti di Giovanni Allevi e Leonardo Pieraccioni, grande amico di Carlo. A vincere questa edizione di Tale e quale 2022 è stato Daniele Quartapelle, che ha vestito i panni di Renato Zero. Pare che il concorrente fosse già stato dato per favorito ed effettivamente così è stato. E’ riuscito a non deludere ogni aspettativa ed ha portato così a casa la vittoria.

Tali e quali 2022, termina la stagione del programma di Carlo Conti

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra proprio che nella serata di sabato sia andata in onda una puntata speciale di Tali e quali. L’ultima puntata di questa edizione è stata vinta da Daniele Quartapelle che ha vestito i panni di Renato Zero. Il concorrente ha letteralmente conquistato tutti, grazie al suo talento ed alla incredibile somiglianza proprio con il cantante in questione.

Le diverse manche, la commozione di Cristiano Malgiolglio

Nel corso della puntata abbiamo assistito a due manche. Nella prima 8 nuovi concorrenti si sono sfidati, interpretando alcuni artisti come Antonella Ruggero, Damiano dei Maneskin, Biagio Antonacci, Edith Piaf, Bruce Springsteen, Adele, Fabrizio De Andrè, Edoardo Bennato. Tra tutti a vincere è stato Luca Cionco, che ha vestito i panni di Fabrizio De Andrè , che grazie a questa vittoria ha potuto accedere direttamente all’ultima sfida. Sembra che il giovane abbia tanto commosso i presenti, ma in particolar modo Cristiano. “Fabrizio è stato il primo a credere in me, se non lo avessi incontrato oggi avrei fatto qualcosa di diverso. La sua voce comunica, la sua scrittura è unica. Mi sono emozionato ma nella seconda parte questo concorrente si è perso. E’ stato comunque un Fabrizio de André doc”. Queste le parole del paroliere siciliano.

Vince il programma Daniele Quartapelle

Nella seconda manche, poi, hanno preso parte Luca Cionco ed ancora i vincitori delle puntate precedenti, ovvero Igor Minerva che ha interpretato Claudio Baglioni, ed ancora Daniele Quartapelle in Renato Zero e Gianfranco Lacchi, che ha vestito i panni di Giani Morandi. Ha preso parte anche la vincitrice della prima edizione del 2019, ovvero Veronica Perseo in Lady Gaga. I concorrenti si sono esibiti e scontrati ma alla fine a vincere è stato proprio lui, Daniele.