Citofonare Rai2: Paola Perego fuori di sè con Simona Ventura: “Lo fa apposta”

0 SHARES Condividi Tweet

Già due domeniche fa sembra che Simona Ventura nel corso della puntata di Citofonare Rai 2 avesse fatto qualche “danno” che in qualche modo aveva fatto storcere il naso alla sua collega Paola Perego. A distanza di una settimane, ecco che Simona pare si sia resa protagonista di un anno gesto che ha in qualche modo scatenato la reazione dell’altra conduttrice. Ma cosa è accaduto? Facciamo un pò di chiarezza.

Citofonare Rai 2, il danno di Simona Ventura che indispettisce la collega

Ebbene, come abbiamo avuto modo di anticipare, nel corso della puntata di Citofonare Rai 2, sembra proprio che la conduttrice Simona Ventura si sia resa protagonista di un incidente che in qualche modo ha richiamato quello avvenuto quindici giorni fa. La conduttrice in precedenza aveva rischiato di far saltare il vassoio di caffè che si serve agli ospiti nel corso della puntata. In quella puntata la Ventura infatti, pare si fosse appoggiata al tavolo di vetro e questo gesto pare avesse rischiato di far saltare tutte le tazzine. Paola Perego pare non avesse preso bene quanto accaduto. Questa volta però è accaduto anche di peggio.

Simona rovescia la tazza di caffè sulla scrivania

Durante l’ospitata di Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus, Simona pare abbia completamente rovesciato la tazza di caffè sulla scrivania. Dopo, molto probabilmente per imbarazzo, si sarebbe alzata ed avrebbe iniziato a ridere. Un pò meno divertita invece Paola Perego, la quale rivolgendosi alla collega avrebbe detto “Ormai secondo me lo fa apposta”. A quel punto Giovanna divertita avrebbe cercato di rincuorare Simona, ma la Perego avrebbe detto ancora “Lo fa apposta… lo fa apposta, non ti preoccupare”.Intanto, il programma di Paola Perego e di Simona Ventura, puntata dopo puntata sembra stia sempre più convincendo il pubblico italiano. Inizialmente le puntate non hanno avuto un grande seguito, ma lo share è aumentato notevolmente. Sembra che i risultati migliori si siano toccati nella puntata dedicata a Sanremo. Gli ascolti in queste ultime settimane sembrano essere in leggera crescita e questo ci fa capire come il programma comunque sia stato un successo, nonostante un inizio traballante.