Gf vip 6, lanciata la bomba “C’è stata una …”

Soleil è stata e continua ad essere un grande personaggio all’interno della casa più spiata d’Italia. Vuoi per il suo carattere così esplosivo, vuoi per la vicenda che l’ha vista protagonista insieme a Delia Duran e Alex Belli. Ad ogni modo, in queste ore sembra sia arrivata un’indiscrezione lanciata da Gabriele Parpiglia che riguarderebbe Soleil ed anche un suo ex fidanzato ed anche ex gieffino. Stiamo parlando di Luca Onestini, il quale tra l’altro insieme al fratello Gianmarco, anche lui ex gieffino avrebbero dovuto essere protagonisti della prossima edizione de L’Isola dei famosi. Ma cosa ha dichiarato nello specifico Parpiglia?

L’indiscrezione di Gabriele Parpiglia su Luca e Gianmarco Onestini

Nel corso di un intervento a Chicche di Gossip di Casa Chi, il noto Gabriele Parpiglia sembra abbia lanciato un’indiscrezione che ha dell’incredibile e riguarderebbe i due fratelli Onestini. I due avrebbero dovuto prendere parte alla prossima edizione dell’Isola dei famosi. La puntata di Casa chi è stata condotta da Rosalinda Cannavò e sembra che come sempre siano stati affrontati dei temi riguardanti questa edizione del Grande fratello vip e de L’Isola dei famosi che inizierà tra un mesetto circa, una volta finito il reality attualmente in corso.

Luca e il fratello pronti per l’Isola dei famosi?

Ad un certo punto, il giornalista e autore del reality avrebbe parlato dell’Isola dei famosi e del fatto che Luca e Gianmarco avrebbero dovuto prendere parte alla prossima edizione del reality. Ad oggi, effettivamente, i due sembrano essere molto richiesti ma non ci sarebbe più questa possibilità. Ma nel corso della puntata sarebbe emerso anche un altro dettaglio molto interessante ovvero il fatto che Luca avrebbe una trattativa in corso con il Gf vip per entrare in casa e avere un confronto con Soleil, la sua ex fidanzata.

Luca al Gf vip per un confronto con Soleil, poi è saltato tutto ma cosa è accaduto

“Questa è una bomba. C’è stata una trattativa. Luca Onestini è rientrato in Italia dopo che ha vinto il reality Secret Story in Spagna. C’è stata una trattativa per cercare il confronto con Soleil, visto che lei ha parlato di lui nella casa. Diciamo che si era quasi chiuso il tutto ma alla fine è saltato. Perchè? C’era un interesse da parte dell’Isola dei famosi di avere i fratelli Onestini entrambi come concorrenti. Solo che Gianmarco Onestini è reduce proprio da L’Isola dei famosi spagnola. Sapete poi che L’isola comporta uno stress fisico che poi recuperi in un anno, forse 6 o 8 mesi. Luca usciva dall’altro reality. Ora è saltato tutto quanto. Non ci sarà ne il confronto con Soleil al Gf vip e nemmeno la loro presenza all’Isola dei famosi“. Queste le parole dichiarate da Parpiglia.