C’è Posta per te,  la Littizzetto umilia Alex Belli “Datti una calmata …”

È andata in onda nella serata di sabato 12 febbraio 2022 su Canale 5 una nuova, emozionante e a tratti divertente puntata di C’è posta per te. La puntata in questione si è aperta con la presenza in studio della simpaticissima Luciana Littizzetto che ha mandato la posta a tre persone e tra queste due erano ex protagonisti del GF Vip 6. Stiamo parlando di preciso di Francesca Cipriani in compagnia del fidanzato Alessandro e poi ancora del tanto discusso attore Alex Belli. Proprio quest’ultimo può essere considerato il protagonista assoluto dell’ edizione del GF Vip ancora in corso, e proprio durante la puntata di C’è posta per te non sono mancate le frecciatine nei suoi confronti da parte della Littizzetto.

Alex Belli nello studio di C’è Posta per te incontra Luciana Littizzetto

Ormai da diversi mesi non passa giorno in cui in televisione o sul web non si parli di Alex Belli. Il celebre attore, divenuto particolarmente noto al pubblico per essere stato uno dei volti principali di Centovetrine, all’interno della casa più spiata d’Italia ma anche fuori ha fatto e continua a far discutere davvero molto. Nella serata di sabato 12 febbraio l’attore ha fatto ingresso all’interno dello studio di C’è posta per te dopo aver ricevuto la posta da parte della conduttrice Maria De Filippi. Ad attenderlo dietro la busta vi era la simpaticissima Luciana Littizzetto che proprio durante l’incontro in questione non ha risparmiato l’attore rivolgendogli diverse pungenti frecciatine. La prima quando dopo averla vista Alex Belli molto divertito ha ammesso di adorarla. A questo punto la Littizzetto avrebbe risposto “Tu adori tutte Alex, siamo in prima serata, datti una calmata. Lui è per la coppia aperta, spalancata, con gli spifferi. Adesso Delia è nella Casa, puoi stare sicuro, è segregata. Non ci ho capito una mazza comunque”.

Alex Belli e l’amicizia con l’ex corteggiatrice Soleil sorge

Nel corso dell’incontro tra Alex Belli e Luciana Littizzetto all’interno dello studio di C’è posta per te non sono mancati poi i riferimenti a quanto successo nella casa del GF Vip tra l’attore e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Soleil Sorge. La Littizzetto ha nello specifico mandato in onda una fotografia in cui Alex e Soleil erano abbracciati intenti a scambiarsi un bacio. L’attore dopo aver precisato che quel momento era legato ad un gioco ha poi risposto in maniera molto ironica affermando “Se metti nel Grande Fratello Vip un pazzo come me, poi viene il bello della diretta. Con Soleil era amicizia artistica, pura.”

Luciana Littizzetto regala delle foglie ad Alex Belli

Prima di salutare sia Alex Belli sia Francesca Cipriani e il fidanzato Alessandro ecco che Luciana Littizzetto ha voluto consegnare loro dei regali. Dopo aver fatto vedere delle fotografie pubblicate sui social dall’attore in cui molto spesso si mostra senza vestiti ecco che la Littizzetto ha aperto la scatola contenente i regali per Belli. La comica ha deciso di regalargli delle foglie di varia grandezza da poter utilizzare per coprire le parti intime. Un regalo molto simpatico che ha tanto divertito il pubblico ma soprattutto l’ex gieffino.