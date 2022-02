Rocio Muñoz Morales senza freni: “Su di me dicevano che …” 

0 SHARES Condividi Tweet

Una nuova puntata di ‘Dedicato’, il programma condotto da Serena Autieri su Rai 1, è andata in onda nel pomeriggio di sabato 12 febbraio. Tra gli ospiti in studio la bellissima Rocio Muñoz Morales che si è raccontata parlando di vari argomenti e facendo anche riferimento al periodo in cui ha partecipato come co-conduttrice al Festival di Sanremo.

Rocio Muñoz Morales racconta l’esperienza al Festival di Sanremo come co-conduttrice

Rocio Muñoz Morales è una bellissima e anche bravissima attrice, modella e conduttrice televisiva spagnola da anni impegnata sentimentalmente con il famoso attore italiano Raoul Bova. I due giorno dopo giorno dimostrano di essere sempre più affiatati e innamorati e proprio dalla loro unione sono nate due bambine di nome Luna e Alma. Intervistata da Serena Autieri all’interno del programma ‘Dedicato’ la giovane attrice si è raccontata senza alcun problema. E nello specifico ha raccontato di quando nel 2015 ha vissuto l’esperienza di co-conduttrice del Festival di Sanremo al fianco di Carlo Conti. Un periodo non facile per la bellissima Rocio e che sembrerebbe essere stato frainteso da molti. “Nel periodo di Sanremo piangevo molto perché avevo dei casini personali… avevo perciò sempre gli occhi rossi e in tanti dicevano che mi facevo le canne”, queste le sue parole. La compagna di Raoul Bova ha poi proseguito facendo una battuta che ha fatto molto sorridere la conduttrice Serena Autieri ovvero “Forse questo lo tagliano dal montaggio della puntata”. Ma non solo, a tal proposito ha voluto anche precisare “Io non fumo!”.

Il pensiero dell’attrice sull’ultima edizione del Festival di Sanremo

Il Festival di Sanremo 2022 è stato un grande successo. Ed infatti le cinque puntate sono state seguite da milioni di telespettatori registrando numeri di ascolto record. A proposito del brano vincitore del celebre concorso canoro ovvero ‘Brividi’ cantato da Mahmood e Blanco ecco che Rocio Muñoz Morales ha rivelato di esserne rimasta molto colpita proprio perché sente di ritrovarsi molto nelle parole del testo. A tal proposito ha infatti dichiarato “Dopo aver ascoltato la canzone la prima volta la settimana scorsa seguendo il festival, sono andata su internet per cercare il testo”.

Serena Autieri racconta il primo incontro con Rocio Muñoz Morales

Nel corso della puntata di Dedicato andata in onda ieri Serena Autieri ha voluto raccontare a tutti come ha conosciuto la giovane attrice spagnola. Le due si sono incontrate diversi anni fa sul set della celebre serie televisiva Un passo dal cielo. Il loro è stato un incontro molto particolare a proposito del quale la conduttrice ha rivelato “Era l’alba, dovevamo partire entrambe e ci siamo conosciute aspettando la macchina che avrebbe dovuto portarci a prendere il treno. Lei aveva il pancione perché era incinta”.