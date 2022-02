Amici 21, Maria De Filippi mai vista così contro la Celentano: “Fermati … ora basta”

0 SHARES Condividi Tweet

E’ andata in onda su Canale 5 nel pomeriggio di ieri, domenica 13 febbraio 2022, una nuova puntata del talent show Amici nel corso della quale i telespettatori hanno potuto assistere ad un duro scontro tra la maestra Alessandra Celentano, Veronica Peparini e la ballerina Serena. Quest’ultima ad un certo punto della discussione sembrerebbe essersi sentita poco bene e proprio per tale motivo sarebbe intervenuta proprio la De Filippi cercando di frenare la maestra Celentano.

Le critiche della maestra Celentano per la ballerina Serena

E’ stata una puntata particolare caratterizzata da momenti di paura quella andata in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 13 febbraio 2022. La ballerina Serena infatti dopo essersi classificata la scorsa settimana al penultimo posto nella classifica di tecnica modern ecco che ha scelto di esibirsi nella giornata di ieri proprio con una coreografia del tutto modern con all’interno anche tanta tecnica. La sua esibizione è molto piaciuta alla Peparini che non ha perso l’occasione di rivolgerle dei complimenti, ma lo stesso non sarebbe accaduto da parte della maestra Celentano. Proprio quest’ultima infatti avrebbe espresso il suo pensiero dando vita ad una forte discussione che ha coinvolto non solo la ballerina Serena ma anche la Peparini. I loro pensieri sono infatti molto diversi in quanto secondo la Celentano la tecnica è uguale per qualsiasi genere di danza mentre invece per la Peparini la tecnica della danza classica si trova sicuramente alla base ma nel modern c’è anche molto altro.

Serena si sente poco bene ed interviene Maria De Filippi

Ad un certo punto della discussione però proprio Serena sembrerebbe essersi sentita poco bene. La ballerina infatti sembrerebbe aver poggiato la mano sul petto e avrebbe smesso di parlare. Quanto successo ha allarmato la conduttrice che si è avvicinata alla ballerina portandole dell’acqua. La ragazza poco dopo ha ricominciato a parlare e a piangere sostenendo di essere molto dispiaciuta. La conduttrice a questo punto ha fatto il possibile per consolarla dicendole di aver ballato molto bene e precisando inoltre che purtroppo far cambiare idea alla Celentano è davvero molto difficile. Anche Lorella Cuccarini è intervenuta per difendere la ballerina affermando “Non potrai accontentare tutti, lei di sicuro non la accontenterai mai. Vai avanti”. Alessandra Celentano però non ha deciso di tacere ma al contrario avrebbe continuato sostenendo che Serena è una ragazza molto intelligente che probabilmente è scoppiata a piangere perché si è resa conto dell’importanza della tecnica.

Le parole della De Filippi e la risposta della Celentano

“Fermati, basta. Fermati. No, si è capito”. Queste di preciso le parole espresse dalla conduttrice mentre invece Raimondo Todaro sarebbe intervenuto semplicemente per dire “Io non entro sul lato tecnico perché non mi compete”, precisando però allo stesso tempo che lui si fida di quelle che sono le parole del maestro Porcelluzzi. La Celentano avrebbe poi così concluso “Io apprezzo la persona e l’allievo che sei, l’impegno che metti e i miglioramenti che hai fatto. Poi c’è tutto il resto, che sai benissimo. Sappiate accettare le critiche”.