Amici 21, Emma Marrone giudice fa una gaffe e Maria De Filippi senza mezzi termini: “Sei proprio una …”

Amici è uno dei talent show più seguiti ed apprezzati della televisione italiana. Dal programma in questione, nel corso degli anni, sono stati molti gli artisti scoperti che oggi vengono considerati tra i più importanti in Italia e non solo. E tra i cantanti scoperti ad Amici vi troviamo ad esempio Emma Marrone che proprio nella giornata di ieri ha fatto ritorno nello studio televisivo che l’ha resa famosa. Questa volta però non come allieva ma come giudice di una gara canora. Ad un certo punto però sarebbe successo qualcosa che ha molto divertito la conduttrice. Ma esattamente, che cosa?

Emma Marrone ad Amici come giudice di una gara canora

Emma Marrone ha da poco terminato la sua fantastica esperienza al Festival di Sanremo dove si è presentata con il brano “Ogni volta è così” classificandosi al sesto posto. Ed ecco che proprio ieri, domenica 13 febbraio 2022, ha invece fatto ritorno nello studio di Amici come giudice di una gara canora. Il primo ad aprire la gara in questione è stato il cantante Luca D’Alessio conosciuto da tutti semplicemente come LDA. Il giovane artista ha ottenuto da Emma, come voto per l’esibizione, un 7 e mezzo. Ma è stato proprio nel momento della votazione che è successo un qualcosa che ha molto divertito la conduttrice.

Emma non riesce ad utilizzare il tablet e la De Filippi si diverte

Emma Marrone avrebbe infatti dovuto esprimere il suo voto utilizzando il tablet. La giovane donna però non sembrerebbe essere riuscita a mettere il voto in questione e rivolgendosi alla De Filippi avrebbe precisato di non essere in realtà molto brava ad usufruire della tecnologia. Parole alle quali si sono susseguite quelle di una Maria De Filippi molto divertita che si è limitata a rispondere “Sei proprio una incapace”.

Divertente scambio di battute tra Emma e Rudy

Emma ha poi proseguito il suo intervento nel talent show di Canale 5 rendendosi protagonista di un simpatico scambio di battute con Rudy Zerbi. La cantante infatti rivolgendosi a LDA gli avrebbe detto che essere un allievo di Rudy in realtà non è molto favorevole. Proprio per tale motivo Rudy Zerbi si sarebbe poi rivolto all’altro giovane allievo ovvero Calma invitandolo a non dire di essere appunto un suo allievo. Emma è comunque rimasta molto colpita sia da Calma sia da Aisha, e ad entrambi ha dato dei voti alti. Nello specifico 8+ al primo e 8 e mezzo alla seconda.