Maurizio Costanzo diretto su Isola dei famosi 2022: “Speriamo che …”

Tra poche settimane si concluderà questa lunghissima edizione del Grande fratello vip e inizierà l’Isola dei famosi. A marzo, quindi, ci saranno due appuntamenti molto importanti per tutti i telespettatori di Canale 5. Il Grande fratello vip chiuderà i battenti dopo tanti mesi. Ricordiamo che i gieffini sono chiusi all’interno della casa più spiata d’Italia dal mese di settembre. Ad ogni modo, per un reality che va, un altro viene e c’è grande attesa per l’inizio dell’Isola dei famosi che vedrà anche quest’anno Ilary Blasi al timone. Si comincia a pensare al cast ma ancora non sembrano esserci delle conferme. Ad ogni modo, a parlare in queste ore è stato Maurizio Costanzo. Ma cosa ha dichiarato?

Isola dei famosi, tra un mese parte il reality più atteso della stagione

Ebbene, Ilary Blasi è pronta a condurre la nuova edizione de L’Isola dei famosi che avrà inizio il prossimo mese di marzo, una volta terminato il Grande fratello vip. La macchina operativa è già all’opera da diversi mesi, eppure non sembrano esserci indiscrezioni al momento per quanto riguarda il cast. A parlare in queste ore è stato Maurizio Costanzo, sulle pagine del settimanale Nuovo. “Speriamo che sia un cast all’altezza”.

Indiscrezioni sul cast, opinionisti e macchina operativa

Il cast sembra si stia formando giorno dopo giorno, visto che manca esattamente un mese all’inizio del reality. SI parla di Carmen Di Pietro, Guendalina Tavassi, Iola Staller, Carolina Morace, Asia Nuccetelli, Floriana Secondi e Lorenzo Amoruso. Si dice che potrebbe prendere parte al programma anche Nicolas Vaporidis, Jeda e Matilde Brandi e si vocifera ancora che potrebbero tornare i fratelli Rodriguez. Sono emerse, ad ogni modo, delle indiscrezioni per quanto riguarda gli opinionisti e questi dovrebbero essere Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

Le parole di Maurizio Costanzo sull’Isola dei famosi

Pare che sia stato confermato anche Alvin che dovrebbe prendere il posto di Alvise Rigo. Ad ogni modo, Maurizio Costanzo parlando del reality sembra abbia detto “Reality show rodato”, e lo ha detto nel rispondere ad una lettera scritta da una spettatrice secondo la quale Ilary starebbe facendo di tutto per mettere su un cast molto forte. Insomma, una cosa è certa ovvero che L‘Isola quest’anno è molto attesa ed i fan non vedono l’ora possa iniziare.