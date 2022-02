Dedicato, Vittorio Sgarbi su Michele Bravi: “Quello è …”, Serena Autieri costretta a intervenire

0 SHARES Condividi Tweet

Il noto critico d’arte Vittorio Sgarbi lo conosciamo tutti per essere un uomo che di certo non ha peli sulla lingua e che quando ha qualcosa da dire la dice senza freni. Ad ogni modo, in questi giorni è stato ospite nel salotto di Serena Autieri a Dedicato, il programma che va in onda su Rai uno. Nel corso della sua ospitata, il critico ha così parlato prima del Festival di Sanremo e poi dei cantanti che hanno preso parte a questa 72esima edizione della manifestazione canora più importante d’Italia. Sembra che Sgarbi non si sia limitato nei commenti, tanto che ad un certo punto la conduttrice è stata costretta ad intervenire. Ma cosa ha dichiarato?

Vittorio Sgarbi ospite nel salotto di Serena Autieri a Dedicato

Vittorio Sgarbi è stato ospite nel salotto di Serena Autieri nel corso della trasmissione Dedicato che va in onda su Rai uno. Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra che il critico d’arte abbia dapprima voluto parlare del Festival, per poi finire a commentare alcuni cantanti che si sono esibiti sul palco dell’Ariston. Ad esempio, pare che si sia espresso su Michele Bravi e pare che le sue parole non siano passate inosservate.

“Poi c’era quell’altro, che cantava la canzone di Battisti, che si chiama Bravi, tutto femmina”. E’ stato a quel punto che si sono sentite anche delle risate che hanno reso necessario l’intervento della conduttrice. “Non si può dire… Adesso i cantanti hanno un pò questo modo di vestirsi in maniera stravagante”, avrebbe detto Serena. Purtroppo però il danno ormai era stato fatto.

Serena pare abbia tentato ancora una volta di riprendere in mano la situazione dicendo “Non c’è niente di male”, rispondendo a Sgarbi che nel frattempo aveva ribadito “Michele Bravi molto elegante, tutto femmina“. Poi Sgarbi pare che abbia voluto elogiare Noemi e la sua eleganza sul palco dell’Ariston, definendola “la Venere di Botticelli“. Insomma, parole molto chiare e dirette quelle di Sgarbi, alle quali siamo ormai abituati. Per fortuna, dopo qualche momento di imbarazzo non è accaduto nient’altro.