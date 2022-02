Maurizio Costanzo diretto su Sonia Bruganelli: “A me non sembra che …”

0 SHARES Condividi Tweet

Sonia Bruganelli è la mogie di Paolo Bonolis e da quest’anno è l’opinionista del Grande fratello vip 6. In questi mesi sicuramente Sonia ha avuto modo di farsi conoscere dal grande pubblico, visto che fino ad ora era rimasta dietro le quinte. Ad ogni modo, avendo un bel caratterino, Sonia è un personaggio che o lo si ama o lo si odia e su questo non c’è alcun dubbio. Di lei ne ha parlato una lettrice su Nuovo, che ha scritto una mail a Maurizio Costanzo esprimendo il suo punto di vista. Maurizio Costanzo ha risposto ed ha preso le difese della moglie di Paolo Bonolis. Ma cosa ha dichiarato?

Sonia Bruganelli, una lettrice scrive a Maurizio Costanzo e denigra il lavoro della moglie di Paolo Bonolis

Una lettrice di Nuovo sembra abbia scritto una mail a Maurizio Costanzo, esprimendo il suo punto di vista riguardo Sonia Bruganelli come opinionista del Grande fratello vip 6. Secondo la lettrice, Sonia non sarebbe affatto giusta a ricoprire quel ruolo. “Mi pare solo una donna piena di sè ed acida…”. Queste le parole della lettrice, la quale spera che il prossimo anno al suo posto possa esserci Valeria Marini. “Saprebbe fare i commenti giusti”, avrebbe aggiunto la lettrice.

Il marito di Maria De Filippi prende le difese di Sonia

Ad ogni modo, Maurizio Costanzo sembra abbia risposto alla donna, prendendo però le difese di Sonia Bruganelli. sottolineando come secondo il suo punto di vista, la donna abbia fatto bene il suo lavoro. “A me non sembra sia parsa così come lei la descrive“. Queste ancora le parole di Maurizio Costanzo, il quale è convinto che Sonia sia ad oggi molto soddisfatta del suo lavoro da opinionista al Gf vip 6.“Credo che Sonia Bruganelli si possa ritenere soddisfatta dell’esperienza…E chissà che non si dedichi ad altri programmi…”.

La lettrice spera di trovare Valeria Marini come opinionista il prossimo anno

La lettrice sembra abbia ancora una volta aggiunto come effettivamente Valeria Marini potrebbe essere perfetta per questo ruolo. A quel punto, Maurizio Costanzo avrebbe aggiunto dicendo che effettivamente la showgirl potrebbe essere perfetta per questo ruolo, visto che ha preso parte al Gf vip per ben tre volte come concorrente.