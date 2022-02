L’amica geniale, le attrici Gaia e Margherita si confessano “Non siamo amiche perchè …”

0 SHARES Condividi Tweet

Gaia Girace e Margherita Mazzucco sono le protagoniste della serie televisiva andata in onda in questi giorni su Rai 1. Stiamo parlando della serie L’amica geniale, che sta riscuotendo un grande successo, che di fatto si è confermato, visto che la serie è giunta alla seconda edizione. Ebbene, le due protagoniste in questi giorni hanno rilasciato un’intervista al settimanale Diva e Donna, parlando della serie, ma anche del loro rapporto. Sembra che nella vita di tutti i giorni non siano affatto amiche. Le due attrici, infatti, avrebbero confessato di non avere rapporti lontano dalle telecamere, ma di aver soltanto lavorato insieme e condiviso questa meravigliosa esperienza televisiva. Ma cosa hanno dichiarato entrambe?

Gaia Girace e Margherita Mazzucco, amiche ma solo sul set

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra proprio che le due attrici abbiano riferito di non avere rapporti nella vita di tutti i giorni. “Con Margherita mi sono trovata bene sin dall’inizio, tra di noi c’è una grande intesa, ci troviamo bene a recitare, però non abbiamo mai avuto occasione di frequentarci al di fuori del set”. Questo quanto spiegato da Gaia Girace, che interpreta il personaggio Lila. “Non abbiamo voluto forzare questo rapporto, abbiamo deciso di lasciarlo così com’è e forse abbiamo fatto bene”. Questo poi quanto aggiunto da Margherita Mazzucco, che invece, nella serie veste i panni di Elena.

L’amicizia tra donne non esiste, questo il pensiero di Margherita

Ed ancora nel corso dell’intervista, Gaia sembra aver parlato del fatto che purtroppo nel corso della sua vita ha tentato di avere dei rapporti d’amicizia con una ragazza ma che ogni volta è sempre finita male per colpa delle competizioni e invidia che poi entrano in gioco. Insomma, per Margherita l’amicizia tra donne non esiste. Ad ogni modo, entrambe si sono dette piuttosto fortunate di poter vivere questa esperienza bellissima sul set e di aver capito di voler continuare a lavorare come attrici.

Nuovi progetti e tanta voglia di fare per entrambi le attrici de L’amica geniale

Quando hanno preso parte ai provini entrambe erano molto giovani e soprattutto non avevano alcuna esperienza nel mondo della recitazione. Adesso, sembra non abbiano più dubbi al riguardo e quello che vogliono è continuare a lavorare in questo mondo. Hanno anche già trovato dei nuovi lavori, tanti nuovi contratti sono già arrivate, ma Gaia non sembra abbia voluto dire di più al riguardo.