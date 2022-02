Amadeus, la moglie Giovanna Civitillo nella bufera: “raccomandata, incapace e cicciona”

0 SHARES Condividi Tweet

Giovanna Civitillo la conosciamo per essere la moglie di Amadeus il noto conduttore televisivo reduce da un grande successo al Festival di Sanremo 2022. I due stanno insieme da diversi anni e insieme hanno costruito una bellissima famiglia, con il figlio Josè che oggi ha 13 anni. In tutti questi anni, sembra che Giovanna sia stata criticata e additata da tanti che l’hanno da sempre considerata “una raccomandata“. Di questo Giovanna non ne ha mai fatto mistero e ne ha parlato in diverse occasioni. Ad ogni modo, in questi giorni ha rilasciato un’intervista molto interessante a Novella 2000 e pare che le sue dichiarazioni siano state parecchio interessanti. Ma cosa ha dichiarato?

Giovanna Civitillo, lo sfogo della moglie di Amadeus

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, la moglie di Amadeus sembra che in questi anni abbia avuto modo di poter vivere al fianco del suo uomo con il quale ha costruito una bellissima famiglia. Ebbene, sembra proprio che la Civitillo sia stata anche in diverse occasioni criticata e accusata di essere “raccomandata”. Di questo ne ha parlato nel corso di una recente intervista.

Pesanti accuse “raccomandata e cicciona”

“Una volta, forse, mi infastidiva essere indicata come la ‘moglie di’, ora non più. Sono orgogliosa di essere la ‘moglie di’, con buona pace degli haters che imbrattano i miei profili social di insulti quali ‘raccomandata’. Vorrebbero ferirmi, invece mi faccio sempre delle grandi risate grazie a mio marito che mi ha trasmesso la virtù dell’autoironia. E’ stato lui a rendermi impermeabile alla cattiveria”. Giovanna per tanti anni ha dovuto fare i conti con questi brutti commenti ma alla fine ha capito che l’unica cosa che avrebbe dovuto fare era ignorare e prendere tutto con la massima leggerezza. In questo le è stato tanto d’aiuto Amadeus.

Amadeus le ha insegnato tanto in questi anni, ecco come reagisce oggi Giovanna alle accuse

“Osservare il modo in cui si lascia alle spalle critiche e ostilità e giudizi superficiali per me ha rappresentato una vera e propria scuola. Oggi sono una donna indistruttibile e, anziché soffocarmi, la crudeltà che mi si stratifica addosso va a irrobustire la mia armatura. Un autentico auto-sabotaggio per gli odiatori, le cui offese preferite, oltre a ‘raccomandata’, sono ‘brutta’, ‘incapace’ e ‘cicciona’”. Con queste parole la moglie di Amadeus ha terminato la sua intervista.