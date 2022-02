Tommaso Zorzi fermato dalla polizia, il motivo lo racconta sui social ed è sconvolgente

0 SHARES Condividi Tweet

Davvero incredibile quanto accaduto, nella giornata di ieri, al vincitore del Grande Fratello Vip 5 Tommaso Zorzi. Il giovane influencer ha infatti raccontato di essere stato fermato dalla polizia per un motivo davvero incredibile che se da una parte lo ha fatto sorridere allo stesso tempo lo ha comunque anche fatto un po’ arrabbiare. Ma esattamente che cosa è successo?

Tommaso Zorzi fermato dalla polizia

Tommaso Zorzi è solito utilizzare i social per lavoro ma anche per rendere i suoi follower partecipi della sua vita privata. Molti sono infatti i momenti della giornata che il giovane influencer è solito condividere con le persone che lo seguono, e lo stesso ha voluto fare ieri quando non ha voluto perdere l’occasione per raccontare quanto di veramente incredibile gli era accaduto. Il vincitore del GF vip 5 ha raccontato attraverso dei video pubblicati su Instagram di essere stato fermato da tre poliziotti. Il giovane ha raccontato che si trovava per strada quando i poliziotti in questione hanno iniziato a fissarlo. Ad un certo punto proprio due di questi si sarebbero avvicinati a lui ponendogli delle domande sulla borsetta indossata.

L’ex gieffino spiega i motivi di quanto accaduto

I due poliziotti rivolgendosi a Tommaso avrebbero iniziato a rivolgergli delle domande cercando di capire bene da dove provenisse la borsa indossata. Gli avrebbero quindi chiesto se era la sua, dove l’aveva comprata, quando e quanto era costata. Tutta una serie di domande quindi volte a soddisfare delle curiosità e soprattutto utili a poter capire se davvero la borsa era sua oppure no. Ad un certo punto si sarebbe poi avvicinato anche il terzo poliziotto che a sua volta si sarebbe rivolto ai colleghi invitandoli ad andare via.

Lo sfogo di Zorzi

Dopo aver raccontato quanto accaduto ecco che Tommaso ha poi proseguito lasciandosi andare ad un vero e proprio sfogo. “Mi hanno fatto una serie di domande supponendo che essendo io un uomo e avendo una borsa, la borsa fosse rubata. Sono scioccato. Pronto 2022? I maschietti possono avere le borsette senza avere scippato una”. Queste nello specifico le parole espresse da Zorzi che ha poi invece fatto riferimento anche alla vicenda che l’ha visto protagonista di recente. L’influencer è stato infatti derubato in casa e tra i vari oggetti rubati vi sarebbero anche un po’ di borse. A tal proposito il giovane ha quindi voluto precisare “Già che sono sul caso di gente che ruba borse, a me personalmente ne hanno rubate una ventina poco tempo fa. Quindi se potessero procedere con delle indagini che hanno un senso e non per strada anche meglio”.