Selvaggia Lucarelli, diretta sul compagno Lorenzo Biagiarelli: “Non mi fa neanche …”, il web resta senza parole

Selvaggia Lucarelli si trova spesso al centro del gossip e dell’attenzione mediatica a causa di alcuni commenti social oppure per liti e discussioni con altri personaggi noti. Nelle ultime ore invece si sta tanto parlando della sua vita privata, e nello specifico della sua storia d’amore con lo chef Lorenzo Biagiarelli al quale è sentimentalmente legata ormai da diversi anni. Nello specifico a far discutere, e a far parlare della coppia, sono state alcune parole dichiarate dalla giornalista in risposta ad una domanda posta da un fan su Instagram.

La storia d’amore tra Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli

Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli sono una coppia ormai da molti anni. I due si sono innamorati per caso e a contribuire alla nascita del loro amore è stato anche il mondo dei social. Infatti la loro storia d’amore è nata proprio in seguito ad una dedica musicale fatta dallo chef alla Lucarelli tramite un messaggio inviato su Facebook in forma privata . A distanza di alcuni anni i due continuano a mostrarsi ancora molto felici ed innamorati , e proprio nelle ultime ore si sta tanto parlando della loro storia d’amore. Ma esattamente per quale motivo? Tutto è nato dopo l’apertura del box delle domande su Instagram da parte della celebre giornalista.

Le domande dei fan alla Lucarelli su Instagram

Selvaggia Lucarelli oltre ad essere spesso presente in televisione è anche molto attiva sui social. Proprio attraverso questi è solita mantenere un rapporto attivo e costante con i suoi numerosi followers , e proprio nelle ultime ore ha lasciato che molti dei suoi fan potessero rivolgerle delle domande attraverso il famoso ‘box delle domande’ su Instagram.

La risposta della giornalista fa discutere

Nello specifico tra le tante domande arrivate alla giornalista ecco che vi è stato un fan che le ha chiesto “Lasci sempre la cucina a Lorenzo?”. Una domanda molto particolare, e non scontata, dato che il compagno della Lucarelli è proprio uno chef. A far discutere, e a lasciare molti spiazzati, è stata proprio la risposta della donna. Alla domanda in questione la Lucarelli ha infatti replicato “Lorenzo non mi fa neppure girare il cucchiaino nel caffè”. Sicuramente una risposta molto simpatica e scherzosa quella della Lucarelli a seguito della quale però nelle ultime ore si sta davvero tanto parlando della coppia.