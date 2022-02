Iva Zanicchi decide di rivelare: “mentre cantavo sul palco a Sanremo …”, nessuno se ne era accorto

0 SHARES Condividi Tweet

Iva Zanicchi la conosciamo tutti per essere una grande artista, una cantante che all’età di 80 anni ha cantato sul palco dell’Ariston qualche settimana fa emozionando il pubblico italiano. La sua carriera è sicuramente ricca di grandi successi e non ha bisogno di alcuna presentazione. Proprio sul palco dell’Ariston per la 72esima edizione del Festival di Sanremo ha presentato un brano intitolato Voglio amarti che ha avuto un grande successo. Di questa sua esperienza alla manifestazione canora più importante d’Italia, Iva ne ha parlato nel corso di un’intervista che ha rilasciato a Unomattina, il programma dove è stata ospite nei giorni scorsi. Ma cosa ha dichiarato la cantante?

Iva Zanicchi ospite a Unomattina parla della partecipazione al Festival di Sanremo

Iva Zanicchi, come abbiamo già avuto modo di anticipare, è stata protagonista sul palco dell’Ariston per la 72esima edizione del Festival di Sanremo 2022. E’ stata per lei una grandissima emozione e ne ha parlato nel salotto di Unomattina, la trasmissione di Marco Frittella e Monica Giandotti. La cantante è stata ospite del programma che va in onda su Rai 1 ed ha così raccontato il suo percorso e le sue emozioni vissute sul palco dell’Ariston. Pare che per lei sia stata una grande emozione aver omaggiato Milva, nella serata delle cover.“Quando un artista inizia a cantare l’emozione che provava prima di arrivare sul palco passa, altrimenti non potrebbe cantare. A me quella sera non è successo, l’emozione non è passata. Sul finale dell’omaggio a Milva mi è rotta anche un po’ la voce per l’emozione”. Queste le parole di Iva che nel parlare ha voluto anche raccontare un aneddoto proprio sulla sua grande amica e artista scomparsa poco tempo fa.

L’aneddoto su Milva, il ricordo di Iva

“L’anno scorso quando ho avuto il Covid e sono stata malissimo lei mi ha chiamata in ospedale. La sua assistente è venuta a Sanremo dalla Svizzera per portarmi un suo fermaglio che ho indossato durante la serata delle cover”. Questo aneddoto lo aveva già raccontato nei giorni scorsi e lo aveva anche accennato sul palco dell’Ariston, perché per lei motivo di grande orgoglio. “Il fermaglio Milva voleva regalarmelo, mi ha detto la sua assistente. Quella sera non l’ho fatto vedere perché mi sembrava un’ostentazione, ma ora posso dirlo di averlo indossato”. Queste ancora le sue parole.

I complimenti della cantante per i suoi colleghi del Festival

I complimenti di Iva su poi sul finire dell’intervista, la cantante ha voluto fare i suoi complimenti a tutti gli artisti che hanno preso parte al Festival ma più nello specifico ai ragazzi ed ai giovani de La rappresentante di lista che le hanno anche regalato dei fiori.